▲ 트럼프 대통령

진보적이고 반트럼프 성향이라는 이유로 미국 지상파 방송을 길들이려던 도널드 트럼프 행정부의 시도에 미국 사법부가 제동을 걸고 나섰습니다.AFP통신에 따르면 워싱턴 D.C 연방법원의 로렌 L. 알리칸 판사는 25일(현지시간) 연방통신위원회(FCC)가 디즈니 소유의 ABC 계열 8개 방송국을 상대로 진행하려던 조기 면허 심사에 "위헌적 보복 소지가 있다"며 심사 중단을 명령했습니다.디즈니 측이 지난 8월 "표현의 자유를 규정한 수정헌법 1조에 위배된다"며 FCC를 상대로 낸 예비 금지(가처분) 신청을 승인한 것입니다.알리칸 판사는 결정문에서 "FCC가 법을 적절하게 판단해 집행할 수 있다는 점을 누구도 의심하지 않는다"며 "하지만 그 과정에서 FCC가 원고인 ABC방송을 비롯한 방송 면허 보유자들이 달갑지 않은 발언을 한다는 이유로 보복하거나 처벌해서는 안 된다"고 밝혔습니다.이번 결정은 규제 감독기관인 FCC를 전면에 내세워 주요 방송사를 통제하려던 트럼프 행정부의 노골적 언론탄압 행보에 적지 않은 타격을 줄 것으로 보입니다.FCC는 지난 4월 28일 ABC방송 계열 8곳의 방송사가 불법적 차별을 저질렀을 가능성을 조사해왔다며 모회사인 디즈니 측에 면허갱신 신청서를 조기에 제출하라고 요구했습니다.미국 지상파 방송은 8년마다 면허를 갱신하며, ABC의 경우 2028년 10월에 갱신 주기가 돌아오는데 2년 이상 앞서 면허 갱신을 요구한 것입니다.FCC가 지상파 방송을 상대로 조기 면허갱신을 요구한 것은 약 50년 만에 처음 있는 일입니다.이는 트럼프 대통령이 집권 2기 취임 후 줄곧 자신에게 불리한 뉴스나 비판적인 프로그램을 방영해온 ABC방송의 면허를 취소해야 한다고 압박해온 것이 직접적 영향을 끼쳤다는 분석이 지배적입니다.특히 지난 4월 23일 ABC방송의 간판 토크쇼 '지미 키멀 라이브!'에서 진행자 키멀이 백악관 기자단 만찬을 패러디하며 "트럼프 여사님, '예비 과부'가 될 것 같은 분위기를 풍기네요"라고 농담한 게 '역린'을 건드린 것으로 미 언론은 보고 있습니다.공교롭게도 방송 이틀 뒤 백악관 기자단 만찬에서 실제 암살 시도가 발생하자 트럼프 대통령과 멜라니아 여사는 즉각 키멀을 공개 저격했습니다.이어 사흘 뒤인 FCC는 ABC 모회사인 디즈니를 상대로 면허갱신 신청서를 내라고 요구했습니다.현재 FCC의 수장은 트럼프 대통령의 최측근인 브랜던 카 위원장으로, 한때 독립적이었던 FCC를 '정치화'했다는 비판을 받는 인물입니다.이에 디즈니는 8월 18일 FCC를 상대로 ABC 계열 8개 방송국 면허 취소 절차를 중단시켜달라는 내용의 소송과 함께 예비 금지 명령을 신청했습니다.미 전역에는 200개 이상의 ABC 계열 방송국이 있으나, 이들 8개 방송국은 디즈니가 직접 소유하고 있습니다.디즈니는 소장에서 FCC의 조기 방송면허 심사가 수정헌법 1조를 정면으로 위반했다고 주장했습니다.이날 결정이 내려지자 ABC방송 대변인은 "수정헌법 1조의 중요한 승리"라고 평가했습니다.FCC의 유일한 민주당 소속 위원인 애나 고메즈 위원도 "검열과 통제를 이어오고 있는 정치화한 정부 기구와 위원회에 책임을 물을 수 있게 됐다"며 "압박에 직면한 모든 방송사는 굴복 대신 용기를 선택해야 한다"고 강조했습니다.FCC는 논평 요청에 즉각 응하지 않았습니다.그러나 카 위원장은 이번 결정에 대해 "사실관계와 법률 모두에 어긋난다"고 비판했다고 뉴욕타임스(NYT)가 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)