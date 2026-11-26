▲ 재외동포청

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재외동포청이 청년 취업 지원 사업 참가자를 모집하는 과정에서 취업 지원과 상관이 없는 부문에도 일괄적으로 개인정보 제공 동의를 받아온 것으로 드러났습니다.재외동포청은 지난 6월 국내 취업과 정착을 희망하는 만 19세~39세 재외동포 청년을 대상으로 '2026년 재외동포청년 취업지원사업 참가자 모집공고'를 냈습니다.한식조리 과정이나 제과제빵 과정 등 교육을 지원하는 사업입니다.국회 외교통일위원회 소속 김대식 국민의힘 의원실이 확보한 자료를 보면 해당 공고 참가 신청서에 있는 개인정보 수집·이용 동의란에는 수집·이용 목적으로 '재외동포청년 취업지원사업' 외에도 '우수인재 DB'가 포함돼있습니다.재외동포 청년들의 개인정보를 국가 주요 정책 자문에 활용하고 동포 정책 수립 등 기초자료로도 활용하겠다는 겁니다.문제는 이 항목에 '비동의'를 선택할 수 있는 란이 없어 개인정보 활용에 대한 선택권이 보장되지 않았다는 점입니다.앞서 지난 2016년 법제처는 개인정보 동의사항은 항목에 따라 각각 구분해 동의를 받아야 한다고 유권해석을 내린 바 있습니다.김 의원은 "청년들이 취업 지원을 받기 위해 다른 목적의 개인정보 활용까지 동의해야 하는 것은 불합리하다며 "재외동포청은 개인정보 이용 목적별로 동의 절차를 구분하고 기존 신청자에게도 다시 선택할 기회를 보장해야 한다"고 강조했습니다.실제로 취업 지원 사업을 신청한 재외동포 청년들의 개인정보가 인재 데이터베이스에 넘어간 사례는 없었던 것으로 파악됐습니다.재외동포청은 교육·취업·정착까지 장기간 지원하는 사업이라 데이터베이스 활용 동의를 함께 받았다고 설명했습니다.또 '비동의'란을 따로 두지 않은 것은 올해 신규 사업이라 미비했던 거라며 앞으로 보완해 나가겠다고 밝혔습니다.(사진=재외동포청 제공, 연합뉴스)