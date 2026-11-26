▲ 코스피가 강보합 마감한 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 종가가 표시돼있다.

오늘(26일) 코스피 지수는 어제보다 13.70포인트(0.29%) 오른 4,711.21로 장을 마쳤습니다.지수는 전장 대비 47.59포인트(1.01%) 오른 4,745.10으로 출발해 개장 직후 4,800대 안착을 시도했습니다.장 초반 2.56% 뛴 4,817.77까지 올랐으나 이내 상승 탄력이 떨어졌고, 장 마감 직전 상승분을 대거 반납했습니다.유가증권시장에서 외국인과 개인은 각각 1천120억 원, 1조 434억 원 순매도했습니다.기관은 7천529억 원 순매수했습니다.기업의 자사주 매입이 반영되는 기타법인은 4천66억 원 순매수했습니다.오후 3시 30분 현재 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전장보다 0.5원 내린 1,342.7원입니다.지수는 어제 급락(-6.16%)에 따른 저가 매수세가 유입되며 반등을 시도했습니다.오전 중 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 결정(3.0%→3.25%)과 수정 경제전망 발표를 소화하며 상승 탄력이 다소 둔화했습니다.올해(3.3%→3.9%)와 내년(2.9%→4.1%) 경제성장률 전망치가 대폭 상향 조정된 가운데, 기준금리 전망이 담긴 점도표의 전망 상단은 종전 3.5%에서 3.75%로 높아졌습니다.삼성전자는 0.35% 올라 17만 1천300원에 장을 마쳤습니다.장중 17만 6천700원(3.51% 상승)까지 고점을 높였으나, 상승분을 대거 반납했습니다.SK하이닉스는 장중 109만 8천 원(6.6%)까지 올랐으나, 상승세가 약해져 2.23% 오른 105만 3천 원에 장을 마쳤습니다.시가총액 상위 종목 중 SK스퀘어(2.68%), 삼성전기(3.84%), 삼성생명(1.82%), 삼성물산(0.82%) 등은 올랐습니다.LG에너지솔루션(-2.11%), 삼성바이오로직스(-1.91%), 현대차(-3.9%), KB금융(-1.89%) 등은 내렸습니다.업종별로 보면 오락·문화(2.63%), 증권(2.6%), 전기·전자(0.98%) 등은 강세였고, 의료·정밀(-3.57%), 운송·창고(-2.26%), 통신(-1.93%) 등은 약세였습니다.코스닥 지수는 전장보다 5.07포인트(0.78%) 오른 655.71로 장을 마감했습니다.지수는 전장 대비 7.82포인트(1.2%) 오른 658.46으로 출발해 개장 직후 3.52% 뛴 673.57까지 올랐습니다.장 막판 상승분을 대거 반납, 결국 장중 저점(654.80) 부근에서 거래를 마쳤습니다.코스닥 시장에서 개인과 외국인이 각각 1천358억 원, 1천40억 원 순매도했습니다.기관이 2천331억 원 순매수했습니다.주성엔지니어링(3.39%), 심텍(0.69%), 리노공업(2.19%), 이오테크닉스(1.42%), 원익IPS(1.1%) 등 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목은 장 초반보다 상승세가 약해진 채 장을 마감했습니다.시가총액 상위 종목 중 알테오젠(0.41%), 레인보우로보틱스(0.76%), 삼천당제약(9.62%) 등은 올랐고, 에코프로비엠(-3.8%), 에코프로(-3.47%), 로보티즈(-2.77%) 등은 내렸습니다.오늘 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 12조 2천843억 원, 4조 8천316억 원입니다.한국거래소에 따르면 이날 코스피 거래대금(정규장 기준)은 지난해 12월 24일(12조 1천150억 원) 이후 최저치입니다.대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 정규마켓 거래대금은 총 7조 5천55억 원입니다.(사진=연합뉴스)