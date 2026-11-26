▲ 서초구에 위치한 아파트 '원베일리' 내부 모습

올해 공동주택 공시가격 상승으로 서울 강남권 주요 아파트의 보유세가 1년 새 40% 넘게 증가한 것으로 추산됐습니다.오늘(26일) 재정경제부와 국세청에 따르면 올해 주택분 종부세 고지인원은 72만 6천454명으로 지난해보다 34.5% 증가했습니다.세액은 2조 3천185억 원으로 지난해보다 35.3% 증가했습니다.종부세는 1세대 1주택자는 공시가격 12억 원(시가 약 17억 원), 다주택자는 보유 주택 공시가격 합계 9억 원을 넘으면 부과됩니다.부부 공동명의 1주택은 1인당 9억 원씩 18억 원까지 공제받습니다.서울 고지인원은 45만 9천263명으로 40.1% 증가했습니다.세액 기준으로는 1조 3천390억 원으로 62.2%나 전년보다 증가했습니다.재경부는 올해 종부세 제도에 큰 변화가 없었던 점을 봤을 때, 서울 등 수도권을 중심으로 한 공동주택 공시가격 상승에 따른 것으로 분석했습니다.올해 공동주택 공시가격 상승률은 전국이 9.13%인 반면 서울은 18.60%로 전국보다 두 배 수준이었습니다.특히 서울 강남3구(강남·서초·송파구)와 마용성(마포·용산·성동구) 일대 아파트 보유자들은 보유세가 지난해에 비해 40% 안팎으로 늘어난 것으로 추산됩니다.부동산 세금 계산 서비스 셀리몬(sellymon)의 시뮬레이션에 따르면 전용면적 84㎡ 기준 서울 서초구 반포동 래미안원베일리 1세대 1주택자의 보유세는 2천810만 5천 원(재산세 938만 4천 원·종부세 1천872만 2천 원)으로, 지난해보다 45% 증가했습니다.보유세 증가분 874만 8천 원 가운데 종부세가 811만 6천 원을 차지했습니다.같은 서초구 반포동 아크로리버파크 84㎡ 보유세는 1천697만 8천 원에서 2천407만 4천 원으로 709만 5천 원(41.8%) 늘었습니다.이 중 종부세가 884만 5천 원에서 1천539만 2천 원으로 74.0% 뛰었습니다.같은 면적 래미안퍼스티지는 1천385만 7천 원에서 2천만 9천 원으로 44.4% 증가하며 2천만 원을 넘어섰습니다.반포자이도 1천299만 6천 원에서 1천864만 2천 원으로 43.4% 늘었습니다.강남구와 송파구 주요 아파트도 40%대 증가율을 보였습니다.송파구 잠실주공5단지(82.51㎡)는 938만 8천 원에서 1천344만 9천 원으로 43.2%, 강남구 도곡렉슬은 908만 4천 원에서 1천299만 8천 원으로 43.1% 각각 늘었습니다.은마는 751만 1천 원에서 1천70만 2천 원으로 1천만 원을 넘겼습니다.마용성 지역에서는 용산구 이촌동 한가람이 474만 2천 원에서 666만 6천 원으로 40.6%, 성동구 옥수동 래미안옥수리버젠이 349만 4천 원에서 486만 5천 원으로 39.2%, 마포구 아현동 마포래미안푸르지오가 314만 7천 원에서 436만 2천 원으로 38.6% 증가했습니다.공시가격이 12억 원을 넘어서면서 올해 처음 종부세를 내게 된 단지도 나왔습니다.양천구 신정동 목동힐스테이트 84㎡는 공시가격이 11억 2천400만 원에서 13억 7천700만 원으로 오르면서 종부세 44만 9천 원이 새로 부과됐습니다.영등포구 당산래미안 4차(44만 2천 원)와 강동구 래미안힐스테이트고덕(35만 7천 원)도 마찬가집니다.세 채를 보유한 사례를 보면 아크로리버파크·리센츠·마포래미안푸르지오 84㎡ 3채를 보유한 경우 보유세는 8천321만 2천 원에서 1억 1천996만 7천 원으로 44.2% 늘어 1억 원을 넘어섭니다.내년 종부세 과세 대상은 올해보다 줄어들 가능성이 있습니다.과세 기준 공시가격을 12억 원에서 14억 원으로 완화하는 세제 개편안이 국회에서 논의 중이기 때문입니다.재경부는 "향후 주택 가격이 안정되고 종부세 정부안이 통과되면 거주용 1주택 세부담 완화 효과 등으로 종부세 부담이 완화될 것으로 예상된다"며 "거주 여부와 무관하게 시가 20억 원까지는 비과세, 시가 30억 원 수준까지는 세부담이 완화된다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)