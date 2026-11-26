▲ 26일 인천 남동구 고잔동 남동국가산업단지 내 공장에서 불이 나 소방 당국이 진압하고 있다.

26일 인천 남동국가산업단지 내 연질 폴리염화비닐(PVC) 제품 제조공장에서 불이 나 신원을 알 수 없는 1명이 숨지고 4시간여 만에 진화됐습니다.인천소방본부에 따르면 이날 불은 낮 12시 15분쯤 인천시 남동구 고잔동 남동산단 내 지상 3층, 연면적 618㎡ 규모 공장 1층에서 시작됐습니다.소방 당국은 인력 110여명과 장비 50여 대를 투입해 이날 오후 2시 5분께 불길을 잡은 데 이어 화재 발생 약 4시간 만인 오후 4시 4분께 불을 완전히 껐습니다.화재가 발생한 공장 3층에서는 이날 오후 4시 26분쯤 불에 타 심하게 훼손된 시신 1구가 발견됐습니다.경찰은 해당 시신이 이 공장에서 연락이 두절된 상태인 노동자일 가능성이 있는 것으로 보고, 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰할 계획입니다.이 공장에서는 노동자 21명 중 20명의 안전이 확인됐으나 50대 여성 노동자 1명의 소재가 파악되지 않고 있습니다.(사진=연합뉴스)