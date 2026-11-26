▲ 국세청이 종합부동산세 고지서 발송을 시작한 26일 서울 강남우체국에서 관계자가 종부세 고지서 분류 작업을 하고 있다.

주택분 종합부동산세 납부 대상이 올해 약 73만 명으로 지난해보다 34.5% 늘었습니다.서울에서만 13만 명 넘게 증가한 걸로 나타났습니다.서울을 중심으로 수도권 집값이 급등한 영향으로 보입니다.주택분 종부세 고지 인원과 전체 세액은 2022년 이후 가장 많은 수준이며, 개인 1인당 주택분 종부세 평균 세액도 200만 원에 육박했습니다.재정경제부는 오늘(26일) 이런 내용의 '2026년도 종합부동산세 고지' 내용을 발표했습니다.국세청이 종부세 납세 의무자에게 납부고지서와 안내문을 발송하는 시점에 맞춰 전체 윤곽을 제시하는 것입니다.올해 주택분 종부세는 72만 6천 명이 고지받았습니다.지난해(54만 명)보다 18만 7천 명(34.5%) 증가했습니다.국가데이터처 주택소유통계 기준으로 2025년 전체 주택보유자(개인) 1천630만 6천 명의 약 4.5%에 해당하는 규모입니다.주택분 종부세 과세 인원은 2019년 51만 7천 명에서 가파르게 늘며 2022년 119만 5천 명까지 늘었습니다.이후 정부가 공정시장가액비율 등을 낮추면서 2023년 41만 명선으로 쪼그라들었다가 점차 늘어나는 추세입니다.올해 주택분 고지세액은 2조 3천억 원으로 1년새 6천억 원(35.3%) 증가했습니다.인원·세액 기준 모두 2022년(119만5천명·3조3천억원) 이후 최대치입니다.재경부는 "올해는 종부세 제도에 큰 변화가 없었다"며 "종부세 증가는 시장 요인에 기인하는 것으로 분석된다"고 밝혔습니다.올해 공동주택 공시가격은 전년보다 9.1% 상승했습니다.특히 서울은 18.6% 상승했고, 경기도 6.4% 올랐습니다.지역별로 서울의 주택분 종부세 고지 인원이 45만 9천 명으로 전년보다 13만 1천 명(40.1%) 늘며, 전국 17개 광역지자체 중에서 가장 높은 증가율을 기록했습니다.이어 경기가 36.8% 증가(11만 3천 명→15만 5천 명)했습니다.전체 주택분 과세 인원 가운데 서울 지역이 차지하는 비중은 63.2%에 달합니다.인천·경기까지 포함하면 수도권 대상자가 전체 주택분 종부세의 86.3%를 차지합니다.세부적으로 1세대 1주택자의 주택분 종합부동산세 고지 인원은 23만 1천 명으로, 작년보다 8만명(53.0%) 증가했습니다.총 고지세액은 3천660억 원으로 1천981억 원(118.0%) 급증했습니다.다주택자는 43만 8천 명으로 작년 고지 인원보다 10만 8천 명(32.8%) 늘었습니다.고지세액은 3천631억 원(60.1%) 증가한 9천670억 원입니다.주택분 종부세가 매겨지는 개인 1인당 평균 세액은 199만 4천 원으로 집계됐습니다.지난해 고지분 평균 세액인 160만 6천 원과 비교해 38만 8천 원(24.1%)이 늘어나며 2021년(364만 7천 원) 이후 가장 많았습니다.1세대 1주택자 1인당 평균 세액은 158만 6천 원입니다.47만 2천 원(42.4%) 늘어 자료상 관련 통계가 확인되는 2017년 이후 최고치를 기록했습니다.집값이 크게 상승했던 2021년(152만 9천 원)보다도 높았습니다.법인의 주택분 종부세는 5만 8천 명에 고지돼 지난해보다 약 1천 474명(2.5%) 감소했습니다.고지서를 받은 후에 합산배제 등 특례 신청을 하는 경우가 많은 점을 고려할 때, 법인의 최종 결정 인원·세액은 고지 때보다 감소할 것으로 예상된다고 재경부는 설명했습니다.토지분 종부세는 11만 3천 명이 고지받았습니다.지난해보다 4천 명(3.4%) 증가했습니다.고지세액은 1천억 원(3.4%) 늘어난 3조 7천억 원입니다.주택분과 토지분을 합산한 전체 종부세액은 81만 7천 명에게 6조 원이 고지됐습니다.작년보다 고지 인원은 18만 8천 명(30.0%), 고지세액은 7천억 원(13.7%) 증가한 수준입니다.내년에는 추가 집값 상승에 따라 종부세 고지 인원·세액이 늘어날 여지가 있지만 정부는 현재 추진 중인 세제 개편안에서 1세대 1주택자 기본공제를 확대하고 있다고 설명했습니다.올해 고지된 종부세는 다음 달 15일까지 납부해야 합니다.(사진=연합뉴스)