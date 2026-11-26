▲ 이민경 원익 H&X 대표

디지털 헬스케어 기업 케어랩스가 '원익H&X'로 사명을 바꾸고 헬스·뷰티·롱제비티(건강한 장수)를 아우르는 생애 맞춤형 웰니스 기업으로 도약합니다.케어랩스는 오늘(26일) 임시 주주총회를 열고 사명 변경을 위한 정관 일부 변경 안건을 원안대로 의결했다고 밝혔습니다.이번 사명 변경은 원익그룹 계열사로서의 정체성을 강화하는 동시에 생애 주기 전반으로 사업 영역을 확장하려는 회사의 방향성을 반영한 것입니다.새 사명에서 'H'는 사람(Human)과 건강(Health), 헬스케어(Healthcare)를, 'X'는 확장(eXpansion)과 경험(eXperience), 전환(Transformation)을 상징하는데, 사명 변경을 계기로 사업 구조 효율화에도 속도를 낼 방침입니다.원익H&X는 다음 달 마무리되는 자회사 미용의료 플랫폼 '바비톡' 흡수합병을 통해 의사 결정 구조를 단순화하고 경영 효율을 높이면서 플랫폼 고도화와 글로벌 사업, 시니어케어 등 미래 성장 분야에 역량을 집중할 방침이라고 밝혔습니다.또 병원 예약·접수 플랫폼 '굿닥'은 개인 맞춤형 헬스케어 플랫폼으로 확장하고 바비톡은 인공지능(AI) 서비스와 다국어 기능을 확대해 글로벌 의료관광 시장을 공략하는 등 사업 경쟁력을 강화할 것이라고 전했습니다.이와 함께 주거·재활·돌봄을 연계한 시니어케어 사업을 단계적으로 확대하고 각 사업부가 보유한 의료기관 네트워크와 마케팅 역량, 데이터를 활용해 사업 간 시너지를 높일 계획입니다.이민경 원익H&X 대표는 "새 사명에는 사람과 건강이라는 본질 아래 삶의 모든 순간을 함께하는 웰니스 기업으로 도약하겠다는 의지를 담았다"며 "기존 사업의 경쟁력을 높이는 동시에 시니어케어 등 신사업을 본격화해 중장기 수익 구조를 강화해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=원익H&X 제공, 연합뉴스)