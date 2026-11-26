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전신 오염과 피부 괴사에 이른 아내를 방치해 사망하게 한 혐의로 기소된 전 육군 부사관 A 씨가 항소심에서도 징역 30년을 선고받았습니다.서울고법 형사5부(김용석 부장판사)는 오늘(26일) 살인 혐의로 재판에 넘겨진 A 씨에게 1심과 같이 징역 30년을 선고했습니다.재판부는 "피해자는 작년 8월 하순 이후 스스로를 보호할 능력이 없었고, A 씨는 당시 피해자의 신체적, 정신적 상태가 위중해 적절한 보호가 필요한 사정을 인식했다"며 "피해자 상태를 전혀 알지 못했다는 A 씨의 변소는 상식과 경험칙에 현저하게 반해 납득하기 어렵다"고 지적했습니다.이런 상황에서 A 씨가 피해자 가족에게 도움을 요청하거나 병원에 데려가는 등 구호 조치를 하지 않고 방치한 행위는 법적으론 직접 살해한 것과 다름없다고 했습니다.재판부는 "A 씨는 피해자 스스로 병원에 가거나 가족에게 도움을 요청하길 바라지 않았다고 주장하나, 설령 그렇다고 해도 그는 자기 상태를 제대로 인식해 합리적 판단을 내리기 어려운 상황이었다"며 "배우자인 A 씨는 피해자의 의사만 따를 게 아니라 필요한 치료나 보호를 받을 수 있도록 조처했어야 마땅하다"고 질타했습니다.A 씨는 피해자에게 매일 음식을 제공하고 보험료를 대납하는 등 경제적으로 지원한 점을 들어 살인 고의가 없다고 주장했습니다.하지만 재판부는 "피해자는 대변, 오래된 음식, 쓰레기 등 비위생적인 환경에 상당 기간 노출돼 감염 악화로 사망했다"며 "사망을 방지하기 위한 최소한의 구호 조처를 이행하지 않고 방관한 이상, 어느 정도 경제적으로 지원하거나 음식을 제공한 사정만으론 피해자의 사망을 예견·용인하는 내심의 의사가 없었다고 평가할 수 없다"고 지적했습니다.재판부는 양형과 관련해 "살인은 사람의 생명을 영원히 말살해 법익 침해도 크거니와, 어떠한 방법으로도 피해를 되돌릴 수 없는 중대 범죄"라며 "더구나 배우자에 대한 살인은 그야말로 반인륜적으로 할 수밖에 없다"고 질책했습니다.A 씨는 작년 11월 아내가 전신이 오물에 오염되고 감염과 욕창으로 피부 괴사까지 진행됐는데도 보호 조치를 하지 않아 죽음에 이르게 한 혐의로 12월 재판에 넘겨졌습니다.(사진=연합뉴스)