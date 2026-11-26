▲ 6일 국회 본회의에서 조작기소 특검법안 통과 화면이 나오고 있다.

민주당이 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등 국가기관의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사(조작기소 특검) 임명 등에 관한 법률안'에 따른 특검 후보로 이임성 변호사를 추천했습니다.이 변호사는 한양대 법학과를 졸업하고 1989년 제31회 사법시험에 합격, 21기 사법연수원을 수료했습니다.이후 서울중앙지검 부부장검사와 울산지검 형사2부장, 의정부지검 형사3부장 등을 거쳐 2009년부터 변호사로 일하고 있습니다.전은수 원내대변인은 국회 소통관에서 한 브리핑에서 "(이 변호사가) 법조윤리협의회 위원장으로 법조계 윤리를 바로 세우는 일에 힘쓰고 있다"며 "두터운 신망과 균형 감각은 특검 수사의 공정성과 신뢰를 담보하는 바탕이 될 것"이라고 말했습니다.조국혁신당은 이정훈 변호사를 특검 후보로 추천했습니다.이 변호사는 연세대 문헌정보학과를 졸업한 뒤 31기 사법연수원을 수료해 서울중앙지법, 서울행정법원, 서울고등법원, 대법원 등 각급 법원에서 핵심 보직을 역임했다고 혁신당은 전했습니다.종합기소특검법은 지난 6일 여당 주도로 본회의를 통과했습니다.특검 후보자는 민주당과 국민의힘, 혁신당이 각 1명씩 추천하게 돼 있지만 국민의힘은 후보 추천을 거부했습니다.국민의힘 정점식 원내대표는 오늘(26일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "'오늘까지 '탈옥 특검'의 후보자 추천이 있지만 국민의힘은 추천하지 않을 것"이라며 "이미 결론이 정해진 사기 도박판에 들어갈 이유가 없다"고 밝혔습니다.이재명 대통령은 민주당이 추천한 이임성 변호사와 혁신당이 추천한 이정훈 변호사 중 한 명을 3일 이내에 임명해야 합니다.(사진=연합뉴스)