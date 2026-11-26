▲ 장재근 전 국가대표선수촌장이 26일 서울 중구 프레스센터에서 서울시체육회장 선거 출마를 선언하고 있다.

'아시아의 스프린터'로 이름을 날린 장재근(64) 전 국가대표 선수촌장이 36대 서울특별시 체육회장 선거에 출마했습니다.장 전 선수촌장은 오늘(26일) 서울 중구 한국프레스센터에서 민선 3기 서울시체육회장 선거 출마를 선언했습니다.장 전 선수촌장은 "선수, 지도자, 체육 행정가로서 전문 체육에서 생활 체육에 이르기까지 많은 혜택을 받았다"며 "체육인을 위해 보답하고 서울시민에게 봉사하고자 서울시체육회장 선거에 출마하기로 결심했다"고 밝혔습니다.장 전 촌장은 세계에서도 손꼽히는 대도시 서울의 체계적인 스포츠 시스템 결여, 열악한 스포츠 환경 등을 거론하며 모든 서울 시민과 함께하는 공동선으로서 스포츠 가치를 추구해 실질적인 서울시 체육의 변화를 이끄는 데 정성을 다하겠다고 강조했습니다.한국 육상 단거리 간판으로 활약한 장 전 촌장은 은퇴 후 육상 국가대표 지도자, 대한육상연맹 전무이사, 화성시청 육상팀 감독, 서울시청 육상팀 감독을 지냈습니다.2023년 3월엔 한국 엘리트 스포츠의 요람인 충북 진천 국가대표 선수촌의 제26대 촌장으로 부임해 2년간 항저우 아시안게임, 파리 올림픽, 하얼빈 동계 아시안게임 세 차례 메이저 국제종합대회를 지원했습니다.서울시체육회장 선거 후보 등록 기간은 12월 3∼4일 이틀간이며 선거는 12월 16일 광진구 세종대학교 AI 센터 12층 대양 AI 홀에서 오후 1시부터 5시까지 4시간 동안 진행됩니다.장 전 선수촌장은 BYN블랙야크그룹 회장으로 재선에 도전하는 강태선 현 회장과 경쟁할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)