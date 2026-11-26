▲ 김상환 헌법재판소장과 헌법재판관들이 26일 서울 종로구 헌법재판소 심판정에서 열린 위헌제청·헌법소원 선고를 위해 자리하고 있다.

노조 쟁의행위 때 노사 당사자가 아닌 제3자가 개입하는 것을 금지한 옛 노동쟁의조정법은 위헌이라는 헌법재판소 판단이 나왔습니다.헌재는 오늘(26일) 구 노동쟁의조정법 제13조의2 본문, 제45조의2 관련 부분에 대한 위헌제청 사건 2건에서 각각 재판관 6(위헌)대 3(합헌) 의견으로 위헌 결정했습니다.구 노동조합법 제12조의2 본문, 제45조의2 관련 부분도 위헌으로 판단했습니다.이번 사건은 1991년 대우조선 노조 파업을 지원해 유죄 판결을 받았던 전 대우정밀 노조위원장 윤 모 씨, 대우자동차 근로자 출신 홍영표 전 의원의 재심에서 비롯했습니다.윤 씨와 홍 전 의원은 당시 노조 연대단체인 '연대를 위한 대기업노동조합회의'(연대회의) 소속으로 연대성명을 내는 등 대우조선 파업을 지원했습니다.지금은 사라진 옛 노동쟁의조정법상 제3자 개입금지 조항은 노사 당사자 등을 제외하고는 쟁의행위에 관해 조종·선동·방해 등을 못 하도록 했습니다.옛 노동조합법상 제3자 개입금지 조항은 단체교섭에 관해 이런 행위를 금지했습니다.윤 씨와 홍 전 의원은 대우조선 소속이 아님에도 대우조선 파업을 지원해 제3자 개입금지 조항을 위반했다는 혐의로 1991년 각각 유죄 판결을 선고받았습니다.이들은 31년 뒤인 2022년 나란히 재심을 청구했고, 법원은 둘 다 재심 개시를 결정했습니다.서울중앙지법에서 열린 재심에선 제3자 개입금지 조항의 위헌성이 쟁점이 됐습니다.법원은 해당 조항이 표현의 자유를 침해하고 과잉금지원칙에 위반된다며 헌재에 각각 위헌법률심판을 제청했습니다.이날 헌재는 제3자 개입금지 조항이 근로자의 근로 3권과 제3자의 표현의 자유를 침해한다고 판단했습니다.헌재는 해당 조항이 노사분쟁 해결의 자주성을 확보하기 위한 것으로 목적의 정당성이 인정된다면서도, 침해의 최소성 원칙과 법익 균형성에 위반된다고 판단했습니다.헌재는 "해당 조항은 쟁의행위 등에 관한 제3자의 개입행위를 방법·수단, 행위 객체 등의 제한 없이 포괄적으로 금지하고 형사처벌해 근로자의 자주적 의사결정을 침해할 염려가 없는 제3자의 행위뿐 아니라 근로 3권 행사를 위해 적극적으로 보장돼야 할 제3자의 조력행위까지 처벌할 가능성이 있다"며 "근로자의 근로3권의 행사는 크게 위축될 수밖에 없다"고 지적했습니다.또 "해당 조항으로 제3자는 쟁의행위 등에 관해 조력을 제공하는 과정에서 해당 사안과 관련한 자신의 사상이나 견해를 표명하는 경우에도 항상 형사처벌의 위험을 감수해야 한다"며 "쟁의행위 등에 관한 제3자의 표현의 자유에 대한 심대한 위축 효과를 초래한다"고 짚었습니다.제3자 개입금지 조항은 1980년 12월 31일 전두환 신군부의 비상입법기구인 국가보위입법회의에서 만들어졌습니다.1997년 노동쟁의조정법과 노동조합법이 폐지되고 '노동조합 및 노동관계조정법'(노동조합법)이 시행되면서 제3자 개입금지 조항은 사실상 사문화됐고, 2006년 노동조합법 개정으로 완전히 삭제됐습니다.(사진=연합뉴스)