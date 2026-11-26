▲ 헌법재판소

선거 180일 전부터 특정 후보를 지지·반대하는 문서를 배부하거나 살포하지 못하도록 규정한 옛 공직선거법 조항이 헌법에 어긋난다는 결정이 나왔습니다.헌법재판소는 오늘(26일) 옛 공직선거법 93조 1항 등에 대한 위헌제청 사건에서 재판관 전원일치 의견으로 위헌 결정했습니다.제청 신청인은 2021년 서울특별시장 보궐선거 이틀 전인 4월 5일 오세훈 당시 후보를 지지하는 내용이 담긴 문서를 살포한 혐의로 그해 9월 공직선거법 위반 혐의로 기소됐습니다.제정 신청인은 1심과 2심에서 벌금형을 받고 상고했습니다.대법원은 2심이 일부 공직선거법 조항의 위헌 여부를 살펴보지 않았다는 이유로 사건을 파기환송했습니다.파기환송심을 맡은 서울고법은 "선거일 전 180일 전 혹은 보궐선거의 실시 사유가 확정된 때로부터 선거일까지 선거에 영향을 미치려고 특정 정당이나 후보자를 지지·반대하는 내용이 담긴 문서를 배부·살포해선 안 된다"고 규정한 옛 공직선거법 93조 1항에 대해 직권으로 위헌법률심판을 제청했습니다.이 조항 내용을 어기면 2년 이하 징역 또는 400만 원 이하 벌금에 처한다고 규정한 같은 법 255조 2항 5호에 대해서도 제청했습니다.헌재는 "심판 대상 조항은 선거에서 균등한 기회를 보장하고 공정성을 확보한다는 입법 취지에서 벗어나 선거와 관련한 국민의 자유로운 목소리를 상시적으로 억압하는 결과를 초래한다"며 "기본권 제한 정도가 지나치게 크다"고 판단했습니다.헌재는 문서 배부·살포를 허용할 경우 경제력 차이에 따라 선거 기회가 균등하게 보장되지 않는 문제는 공직선거법상 선거비용 제한·보전 제도 등을 통해 막을 수 있다고 설명했습니다.매체의 종류ㆍ규격을 제한하거나 매체를 통한 정치적 표현행위의 구체적 방법, 총비용 등을 규제하는 제도도 대안으로 제시했습니다.헌재는 아울러 무분별한 흑색선전이나 허위사실 유포, 비방을 막기 위해 불가피하기 문서 배부·살포를 금지해야 한다고 보기도 어렵다고 짚었습니다.이에 따라 해당 조항이 침해 최소성의 원칙에 어긋난다고 봤습니다.헌재는 또 "심판 대상 조항은 선거 공정성을 해치는 게 명백하다고 볼 수 없는 정치적 표현까지도 장기간에 걸쳐 규제한다"며 "유권자나 후보자의 정치적 표현 자유를 지나치게 제한해 법익 균형성을 갖추지 못했다"고 지적했습니다.정정미·조한창·정계선 재판관은 조항이 위헌이라는 결론에는 동의하지만 법정의견이 제시한 대안은 입법이 이뤄지기 어렵거나, 입법된다고 하더라도 현실적으로 그에 따라 규제하기 어렵다는 별개 의견을 냈습니다.헌재가 심판한 조항은 2023년 8월 개정되기 전 옛 공직선거법에 담긴 것으로, 현행법에선 문서 살포를 금지하는 기간이 120일로 명시돼 있습니다.헌재는 2022년 7월 선거일 전 일정 기간 '벽보 게시, 인쇄물 베부·게시'를 금지하는 부분이 정치적 표현의 자유를 제한한다는 이유로 헌법불합치 결정한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)