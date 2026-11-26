▲ 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO) 일론 머스크

일론 머스크의 우주기업 스페이스X와 최고경영자(CE0)인 머스크가 매칭 형식으로 각각 스페이스X 주식 1주씩을 미국 내 모든 어린이에게 기부하기로 했습니다.25일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 이번 기부로 미국 내 18세 이하 미성년자 7천200만 명이 스페이스X 주식 2주씩을 받게 될 것으로 예측됩니다.스페이스X 주식은 이날 시장에서 주당 127.44달러(약 17만 1천100원)로 거래가 마감돼 머스크의 약속대로 기부가 이뤄지면 183억 5천만 달러(약 24조 6천360억 원)의 가치가 있는 것으로 평가됩니다.머스크는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글을 통해 스페이스X가 어린이들에게 회사 주식 1주씩을 지급하고, 자신도 개인 보유 회사 주식에서 1주씩을 나눠줄 것이라고 밝혔습니다.머스크는 지난달에도 엑스 글에서 "내년에 미국 내 모든 어린이에게 스페이스X 주식 1주씩을 기부할 것"이라며 "미래 경제의 지분인 주식을 주는 것은 사람들에게 직접적으로 다가가는 방법"이라고 말한 바 있습니다.스페이스X도 이날 오전 이른바 '트럼프 계좌'로 불리는 아동 투자 계좌 전부에 신규 발행된 A형 보통주 1주씩을 기부할 것이라고 발표했습니다.도널드 트럼프 행정부가 올해 7월 출시한 '트럼프 계좌'는 아동이 장기 저축·투자를 할 수 있도록 도입한 투자 계좌로, 고액 자산가들의 기부가 이어지고 있습니다.트럼프 대통령 임기인 2025∼2028년 사이 태어난 아기가 이 계좌에 가입하면 정부가 1천 달러(약 134만 원)를 지급해줍니다.앞서 귄 쇼트웰 스페이스X 사장 겸 최고운영책임자(COO) 부부도 지난달 자신들이 소유한 회사 주식 200만 주를 미국 미래세대를 위해 기탁하겠다고 약속했습니다.최근 나스닥에 상장한 앤트로픽 공동창업자인 톰 브라운 최고연산책임자(CCO)도 트럼프 계좌에 기부할 예정이라고 로이터 통신이 보도한 바 있습니다.브라운 CCO의 기부 계획은 인공지능(AI) 정책과 규제 방향 등을 놓고 트럼프 행정부와 갈등을 빚어온 앤트로픽이 갈등 국면을 완화하려는 시도로 분석되고 있습니다.(사진=게티이미지)