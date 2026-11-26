오늘(26일) 오후 국회 본관 앞, 한국대학생진보연합 회원들이 플래카드를 펼쳐 들고, 국회 방호원들은 이를 제지합니다.



플래카드를 압수하려는 국회 측과 시위를 이어가려는 대진연 회원들 사이 몸싸움도 벌어집니다.



시위 과정에서 국회 본관 유리문도 깨졌습니다.



시위에 참여한 대진연 회원들은 국회 국방위원회 전체회의를 앞두고 청해부대 파견을 연장하는 수정동의안에 반대하며 시위에 나선 것으로 파악됐습니다.



이들은 "꼼수파병 철회하라" "굴종외교 중단하라"와 같은 구호를 외치며 연좌 농성도 벌였습니다.



오후 2시 30분쯤, 대진연 회원들은 약식 기자회견을 열고 "국회가 청해부대 꼼수 파병안을 강행 처리하려고 한다"며 "언제까지 미국의 요구 앞에 무릎을 꿇어야 하냐"고 따져 물었습니다.



이어 "이번 파병안은 단순한 기간 연장이 아닌 명백히 새로운 형태의 파병이"라고 주장하며 목소리를 높였습니다.



대진연 회원들은 준비한 호소문을 읽은 뒤 농성을 해제했고, 얼마 지나지 않아 국회 경내를 빠져나갔습니다.



기습 시위와 기자회견이 이어지는 과정에서 경찰에 체포되거나 연행된 사람은 없는 것으로 전해졌습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 나홍희, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)