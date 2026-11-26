인공지능으로 만든 가짜 의사가 제품을 추천하는 광고가 내일(27일)부터 금지됩니다.



흰 가운을 입은 의사가 제품의 효능을 설명합니다.



[한 달 만에 아예 확실한 변화를 원하시는 분들만 섭취하시길 권합니다. 왜냐면 효과가 너무 강해요.]



전문의라고 소개됐지만, 존재하지 않는 사람입니다.



AI로 만든 가짜 의사입니다.



지난 6월 식약처가 검찰에 넘긴 업체의 광고입니다.



비타민C와 효모가 들어간 일반 식품을 노화를 막는 제품처럼 광고해 9개월 간 81억 원어치를 팔았습니다.



이렇게 AI로 만든 가짜 전문가가 제품을 추천하거나 보증하는 것처럼 보이게 하는 광고가 내일부터 금지됩니다.



식품과 건강기능식품, 의약품과 화장품이 대상이고, 의료기기는 다음 달 10일부터 적용됩니다.



식품은 처음 적발되면 영업정지 15일, 세 번째는 2개월입니다.



의약품은 최대 6개월, 화장품은 최대 12개월까지 해당 품목의 광고를 할 수 없습니다.



[송광영/식품의약품안전처 사무관 : 기존에도 의사 약사 등 전문가를 활용한 광고를 금지하고 있었는데, 이번에는 AI 가상 전문가를 활용한 광고도 금지됨을 명확히 한 것입니다.]



문제는 단속입니다.



식약처의 온라인 감시 시스템은 광고에 들어간 문구를 읽어 위반 표현을 찾아내는 방식입니다.



영상 속 인물이 AI로 만든 가짜인지 가려내는 기능은 아직 없습니다.



식약처는 AI로 만들었든 실제 사람이 나왔든 소비자가 전문가 추천으로 오인할 수 있으면 단속 대상이라고 밝혀 왔습니다.



플랫폼에 AI 표시 관리 책임을 지우는 법안은 아직 국회를 통과하지 못했습니다.



가짜 의사 광고는 빠르게 늘고 있지만, 영상까지 걸러낼 감시 체계는 아직 갖춰지지 않았습니다.



(취재 : 장선이, 영상편집 : 이승희, 화면제공 : 식품의약품안전처, 제작 : 디지털뉴스부)