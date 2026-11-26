▲ 기사와 관련이 없는 자료사진입니다.

최근 스마트기기와 인공지능(AI) 기술을 활용한 국가시험 부정행위 의혹이 잇따르는 가운데 의사 등 보건의료인 국가시험 일부 과목에서도 만점자가 크게 늘어난 것으로 나타났습니다.보건복지부는 34개 직종 시험의 최근 3년치 결과를 점검한 결과 합격률 급증 등 이상 현상을 발견하지 못했다며, 만점자 증가는 난이도나 응시자 수 등 다양한 요인이 작용했을 수 있어 부정행위로 판단하기 어렵다고 밝혔습니다.오늘(26일) 국회 보건복지위 이만희 위원장(국민의힘)이 한국보건의료인국가시험원에서 제출받은 자료를 보면 의사 국가시험에서 보건의약관계법규 과목 만점자가 2022년 20명에서 올해 두 차례 시험을 합쳐 137명(42명+95명)으로 늘었습니다.다만, 320점 만점의 필기시험에서 배점이 가장 큰 의학각론(만점 240점)의 경우 올해 최고점(각 230점·232점)이나 평균점수(각 193.96점·196.32점)가 2023년(최고점 232점·평균 195.98점)과 크게 다르지 않았습니다.의사 국가시험은 통상 연 1회 치러지지만, 의정 갈등에 따른 의대생 수업 거부 등의 여파로 올해는 두 차례 치러졌습니다.2022년에는 3천312명, 올해는 두 차례 시험을 합쳐 2천624명이 응시했습니다.다른 직종의 경우 간호사 국시에서 2022년 나오지 않았던 성인간호학 만점자가 올해는 25명이었고, 2022년 376명이었던 정신간호학 만점자는 올해 1천263명이었습니다.하지만 2022년 1천364명이었던 기본간호학 만점자는 오히려 올해 절반 수준인 682명으로 줄었고, 같은 기간 간호관리학 만점자도 298명에서 133명으로 줄었습니다.이에 대해 복지부는 "일부 과목의 만점자 수가 증가한 것은 사실이나 이는 시험 난이도 및 응시자 수 등 다양한 요인에 따른 것으로, 만점자 수 증가만으로는 AI활용 부정행위를 의심하기 어렵다"고 밝혔습니다.특히 의사·간호사 등의 시험과목 중 법규과목은 한 교시에 다른 과목과 함께 치러지는데, 같은 교시에 보는 다른 과목의 만점자 수는 오히려 감소한 경우도 있어 부정행위로 단정하기 어렵다는 것입니다.복지부는 "국시원 소관 34개 직종 시험의 최근 3년간 결과에 대해 만점자를 포함한 상위점수를 추출해 평균 및 표준편차와의 이탈 정도 및 합격률 추세 등을 분석한 결과 합격률·평균점수 등이 급증하거나 일관성 있게 상승하는 패턴 등이 발견되지 않았다"며 "국시원 소관 전체 시험의 10년치 결과도 추가로 분석할 예정"이라고 덧붙였습니다.복지부와 국시원은 28일 시행할 1·2급 응급구조사 등 4개 시험에서 ▲ 스마트기기 수거 후 별도 장소 보관 ▲ 전파탐지기 배치 ▲ 응시생 핸드폰 대상 무작위 전화로 전원차단 확인 ▲ 감독인력 증원 ▲ 가운형 전신 가리개 시범 도입 등의 대책을 적용할 계획입니다.