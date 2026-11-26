KIA 타이거즈 김도영이 오늘(26일) 열린 2026 KBO 시상식에서 정규시즌 최우수선수(MVP)에 선정됐습니다.



지난해 부상 악재를 딛고 홈런왕에 오른 김도영은 MVP와 홈런상, 장타율상, 3루수 수비상까지 4관왕을 차지했습니다.



2024년에 이어 2년 만에 MVP를 수상한 김도영은 이승엽을 넘어 역대 최연소 2회 MVP 기록도 새로 썼습니다.



다시 KBO리그 최고의 자리에 오른 김도영의 수상 소감을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)