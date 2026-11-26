▲ 쿠팡 (자료사진)

미국 백악관이 쿠팡에 대한 한국 정부의 과징금 부과에 대해 '미국 기업을 공정하게 대우하겠다는 약속 위반'이라고 주장했습니다.현지시간 25일 폭스뉴스에 따르면 한 백악관 관계자는 한국 정부의 미국 기술기업에 대한 차별에 반대한다는 입장을 밝혔습니다.이 관계자는 한국이 쿠팡을 비롯한 미국 기술기업을 공정하게 대우하겠다는 도널드 트럼프 대통령과의 약속을 지킬 것으로 기대한다고 말했습니다.이 같은 보도는 쿠팡이 대규모 고객정보 유출 사태에 직면해 그간 백악관을 포함한 미 정관계에 다각도로 로비를 펼쳐왔다는 의혹 속에 백악관 입장이 추가로 나온 것이기도 합니다.미 국무부도 한국 정부에 대한 비판에 가세했습니다.국무부 관계자는 미국 기업에 대한 한국 공정거래위원회의 지속적인 공격이 한미동맹의 발전 가능성을 위협하고 있다고 주장했습니다.특히 국무부는 미국 기업에 대한 차별적 대우에 대응하기 위해 다양한 정책적 선택지를 적극적으로 검토하고 있다고 밝혔습니다.앞서 공정위는 이달 초 배달앱 쿠팡이츠를 운영하는 쿠팡이 입점 업체에 최혜 대우 요구를 강제했다는 이유로 3천8억 원의 잠정 과징금을 부과하기로 했습니다.또한 지난 6월에는 개인정보보호위원회가 쿠팡에 개인정보 유출사건 등을 이유로 총 6천246억 8천100만 원의 과징금을 부과했습니다.쿠팡은 사업의 대부분을 한국에서 하고 있지만 미국 델라웨어주(州)에 법인을 설립하고 시애틀에 본사를 둔 미국 기업입니다.그러나 한국 정부는 미국 기업을 차별하고 있다는 주장을 반박했습니다.주미 한국대사관 대변인은 "최근 공정위가 경쟁 제한 행위를 이유로 음식 배달 서비스 업체들에 과징금을 부과한 것을 포함해 한국 정부의 모든 조사와 결정은 관련 법률과 규정에 따라 적법하게 이뤄졌다"고 밝혔습니다.이어 그는 한국 법률에 따른 구제 절차를 밟을 권리도 충분히 보장된다고 강조했습니다.그러면서 한국 정부는 미국과의 경제적 유대를 강화하기 위해 미국 정책 당국자들과 긴밀하게 협력할 것이라고 덧붙였습니다.