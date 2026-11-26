112 신고를 받고 출동한 현장에서 시민이 떨어뜨리고 간 금목걸이를 몰래 챙겼다가 해임된 경찰관이 징계가 부당하다며 행정소송을 냈으나 패소했습니다.



오늘(26일) 법조계에 따르면 청주지법 행정1부(김성률 부장판사)는 전직 경찰관 A 씨가 충북경찰청장을 상대로 낸 해임 처분 취소 소송에서 원고 패소 판결했습니다.



A 씨는 청주 모 지구대 경감으로 근무하던 2025년 3월 5일 오전 4시께 폭행 신고를 받고 출동한 청주의 한 길거리에서 현장 정리를 하던 중 폭행 사건 연루자인 B 씨가 바닥에 떨어뜨린 금목걸이를 바지 주머니에 넣어 가져갔습니다.



그는 금목걸이를 사물함에 보관하고 있다가 B 씨의 분실 신고로 수사에 나선 경찰에 적발됐습니다.



이 일로 벌금 500만 원의 약식명령을 받은 A 씨는 "분실품을 보관하고 있던 것뿐"이라며 정식 재판을 청구했으나, 1심 역시 유죄를 인정하며 벌금 300만 원을 선고했습니다.



충북경찰청은 같은 해 5월 A 씨가 성실 의무, 품위유지 의무를 위반했다며 해임 처분했습니다.



이후 A 씨는 억울하다며 소송을 제기했으나, 재판부는 그의 손을 들어주지 않았습니다.



재판부는 "원고는 경찰의 추궁을 받게 되자 금목걸이를 제출하고, 피해자에게 합의 및 보상 명목의 돈을 지급했다"며 "원고가 주장하는 사정만으로 이미 기수에 이른 절도죄의 성립에 지장이 있다고 할 수 없다"고 판시했습니다.



이어 "원고는 경찰관으로서 직무의 중요성과 공공성에 비추어 일반 직업인보다 높은 도덕성과 준법의식이 요구되는데도 불구하고 신고 현장에서 물건을 절취해 조직 내부의 기강을 저해하고 경찰 공무원에 대한 신뢰를 훼손했다"며 "유사한 비위행위의 재발을 방지하고 경찰조직의 기강 확립 필요성을 고려하면 해임 처분을 통해 달성하려는 공익이 원고가 입게 될 불이익과 비교해 결코 작다고 할 수 없다"고 덧붙였습니다.



(사진=게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)