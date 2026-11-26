한국은행이 올해 세 번째 기준금리 인상에 나서면서 부동산 시장의 불확실성이 커지고 있습니다.



한국은행 금융통화위원회는 오늘(26일) 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트 인상했습니다.



지난 7·8월에 이은 올해 세 번째 인상으로 하반기에만 기준금리가 0.75%포인트 올랐습니다.



주택담보대출 금리는 지난달 연 4.98%로 6개월 연속 오르며 14년 7개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.



전문가들은 이번 금리 인상이 대출 의존도가 높은 서울 외곽과 수도권 중저가 주택시장 매수세를 위축시킬 것으로 내다봤습니다.



함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "15억 원 이하 서울 외곽 주택은 대출을 활용한 실수요 비중이 높은 만큼 금리 인상에 따른 구매력 위축이 직접적"이라며 "매수자의 매입 가능 가격이 낮아지면서 거래 감소와 상승폭 둔화, 일부 지역의 가격 조정이 나타날 수 있다"고 밝혔습니다.



다만 금리 인상이 주택시장 전반의 하락세로 이어질 가능성은 제한적이라는 시각이 많습니다.



서울의 신규 입주물량 감소와 전세난 등이 매매가격을 지지하는 요인으로 작용할 수 있어섭니다.



문제는 임대차시장입니다.



대출 규제와 금리 인상으로 내 집 마련이 어려워진 사람들은 임대차시장에 남을 수밖에 없는데, 전세대출 이자 부담마저 커지면서 무주택자의 주거비 부담이 가중될 가능성이 큽니다.



김효선 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 "전세대출 금리 상승에 따른 월세 전환 수요 증가와 임대인의 금융비용 상승 등이 복합적으로 작용하면서 월세가격 상승 압력이 확대될 수 있다"고 예상했습니다.



권대중 한성대 경제부동산학과 석좌교수는 "전월세 가격 강세가 내년 상반기에도 이어지면서 서민들에게는 힘든 한 해가 될 수 있다"고 강조했습니다.



전문가들은 기존 대출자와 주택 매수 예정자 모두 추가 금리 인상 가능성을 염두에 두고 자금계획을 재점검해야 한다고 조언했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)