▲ 러시아 공군의 MiG-31 전투기 (자료화면)

우크라이나군이 러시아 공군기지의 전투기 5대를 타격했다고 밝혔다고 영국 BBC 방송이 25일(현지시간) 보도했습니다.우크라이나 총참모부는 모스크바에서 동쪽으로 300㎞ 떨어진 러시아 사바슬레이카 공군기지를 공격해 미그(MiG)-31 전투기 3대와 수호이(Su)-34 전투기 2대를 파손했다고 발표했습니다.총참모부는 "피해 규모는 아직 평가 중이지만 더 좋은 소식이 있을 수도 있다"고 설명했습니다.다만 공군기지 공격에 어떤 무기를 사용했는지는 구체적으로 밝히지 않았습니다.러시아는 우크라이나군의 발표에 대해 논평하지 않았습니다.러시아 사바슬레이카 공군기지는 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 수년간 우크라이나의 공격 목표가 돼 왔습니다.이곳에는 러시아의 킨잘 극초음속 미사일을 탑재하는 미그-31, 우크라이나 진지와 도시 등 원거리 표적에 활공폭탄을 투하해 온 Su-34가 배치돼 있습니다.미그-31이 이륙하면 우크라이나 전역에는 공습경보가 발령됩니다.미그-31의 킨잘 미사일은 우크라이나 주요 인프라와 군사 시설 타격에 이용되며, 방공망으로 요격하기 어려운 것으로 알려졌습니다.우크라이나는 러시아의 에너지 시설을 겨냥한 공격도 이어갔습니다.우크라이나 정부는 전선에서 800㎞가량 떨어진 러시아 사마라 지역 정유시설 두 곳을 타격했다고 밝혔습니다.우크라이나는 무기 산업을 발전시켜 전선에서 멀리 떨어진 러시아 군사시설이나 정유시설 등을 빈번하게 공격하고 있습니다.러시아는 세계 2위 수준의 원유 수출국이지만 우크라이나가 러시아 전역의 석유 관련 시설을 집중적으로 공격하면서 에너지 수급 불안이 계속되고 있습니다.러시아는 국내 수급을 위해 이미 인도와 카자흐스탄, 튀르키예 등에서 휘발유를 수입하는 것으로 전해졌습니다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 24일 "러시아 석유 제품 시장 상황이 여전히 어렵다"며 우크라이나를 겨냥한 보복 공격도 예고했습니다.우크라이나도 러시아의 공격을 받고 있습니다.24∼25일 이틀간 러시아의 공격으로 우크라이나에서는 10명이 숨졌습니다.러시아가 에너지 인프라 시설도 공격해 수천 명이 전기를 공급받지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)