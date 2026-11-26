▲ 서울 중구 한국전력공사 서울본부

최근 개인정보 유출 사고가 발생한 한국전력에 대해 정부가 공직복무 점검 실시를 검토합니다.국무조정실은 오늘(26일) "최근 반복적으로 발생하고 있는 공공기관의 대규모 개인정보 유출 사고로 인해 국민들에게 큰 피해가 우려되는 일련의 상황을 매우 엄중하게 보고 있다"고 밝혔습니다.특히, 지난 10월에 이어 이달에도 개인정보 유출 사고가 발생한 한국전력에 대해서는 "필요시 공직복무 점검 실시를 검토하고 있다"고 덧붙였습니다.국조실은 "현재 개인정보보호위원회에서 관련법 준수 여부 등을 조사하고 있다"며 "향후 조사과정에서 위법 부당한 업무 처리나 업무상 과실이 드러날 경우, 정부합동 공직복무점검단이 개보위 조사와 별개로 관련 임직원의 기강 해이, 업무 부적정 등을 공직 기강 차원에서 중점 점검할 것"이라고 설명했습니다.그러면서 "위반 사항은 일벌백계해 공공기관 등의 개인정보 보호 관련 경각심을 고취할 계획"이라고 덧붙였습니다.앞서 한전은 고객 서비스 플랫폼 '한전ON' 이용자 65만 487명과 구매·공사·용역 등 조달 업무를 수행하는 전자조달시스템(SRM) 이용자 86만 9천761명의 개인정보가 유출됐다고 밝혔으며, 현재 개보위가 사고에 대한 조사를 진행하고 있습니다.(사진=연합뉴스)