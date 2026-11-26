▲ 엔비디아

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 혼외관계 파문에 이어 엔비디아의 또 다른 핵심 경영진과 중국 명문대 출신 여성 기업인의 사적인 관계가 논란이 되고 있습니다.현지시간 25일 월스트리트저널은 제이 푸리(72) 엔비디아 선임고문이 센리 천(50)과 지난 3월 결혼했다고 보도했습니다.센리 천은 중국 상하이의 명문 푸단대를 졸업한 뒤 미국의 통신·정보기술(IT) 업계에서 경력을 쌓은 기업인입니다.천은 지난 2008년 슈퍼마이크로에 입사한 뒤 영업 부문에서 승진을 거듭해 최고성장책임자(CGO)에 올랐습니다.슈퍼마이크로는 엔비디아의 고성능 반도체를 중국으로 밀수출한 의혹에 휘말린 업체입니다.미 법무부는 지난 3월 슈퍼마이크로의 공동창업자와 영업관리자, 외부 중개인 등 3명을 기소했습니다.이들은 2024년부터 지난해까지 엔비디아의 고성능 반도체가 장착된 최소 5억 1천만 달러 상당의 서버를 중국으로 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.천은 기소되지 않았지만, 미 연방수사국은 최근 슈퍼마이크로 관계자를 조사하면서 천을 비롯한 고위 경영진에 대한 정보도 요구한 것으로 알려졌습니다.두 사람은 교제 당시 업무상 이해관계가 얽혀 있었습니다.푸리는 지난 7월까지 엔비디아의 글로벌 영업 책임자로서 최신 인공지능 반도체를 고객사에 배정하는 업무를 총괄했습니다.천은 엔비디아의 반도체를 확보해야 하는 슈퍼마이크로의 영업팀을 이끌었습니다.천은 사내 회의에서 '엔비디아와 관련한 문제가 있으면 자신에게 문의하라'고 하는 등 엔비디아와의 업무 창구 역할을 자처한 것으로 전해졌습니다.두 사람의 관계는 양사 직원들 사이에서 공공연한 비밀이었습니다.다만 천은 푸리와의 관계를 업무에 이용했다는 의혹을 부인했습니다.천은 월스트리트저널에 "업무상 이익을 얻기 위해 개인적인 관계에 의존한 적이 없다"며 며 반도체 선정이나 조달에도 관여하지 않았다고 밝혔습니다.슈퍼마이크로도 천이 엔비디아 반도체 조달 업무를 총괄하지 않았다면서 의혹을 부인했습니다.슈퍼마이크로가 두 사람의 관계 덕분에 엔비디아로부터 특별대우를 받았는지는 확인되지 않았습니다.천은 올해 슈퍼마이크로를 떠나 엔비디아의 또 다른 협력업체에서 분사한 클라우드 서비스 기업 크로노스케일의 최고경영자(CEO)로 취임했습니다.앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 중국에 대한 반도체 밀수출 의혹에 휘말린 고객사 메가스피드 인터내셔널의 여성 임원과 혼외관계를 맺은 사실이 공개됐습니다.미국 당국자 일부는 이 여성 임원이 중국 정보기관과 협력했을 가능성을 의심하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)