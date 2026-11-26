▲ 전재수 부산시장(왼쪽)과 조원태 한진그룹 회장이 26일 부산시청에서 만나 악수하고 있다.

에어부산·진에어·에어서울 등 3사의 통합 저비용항공사(LCC) 본사가 부산에 들어섭니다.전재수 부산시장과 조원태 한진그룹 회장은 오늘(26일) 시청에서 면담을 갖고, 내년 3월 출범하는 3사 통합 본사를 부산에 두기로 합의했습니다.부산시는 이번 합의가 부산의 성장 가능성과 국가 균형발전의 필요성에 공감한 한진그룹의 결단과 시의 지속적인 협의 끝에 이뤄졌다고 밝혔습니다.통합 LCC는 에어부산 21대, 진에어 33대, 에어서울 6대 등 모두 60대의 항공기를 보유하게 됩니다.통합 원년 약 3조원의 매출과 올해 1∼9월 기준 약 1천500만명의 여객 수송 실적을 바탕으로 국내 최대 LCC로 출범할 전망입니다.향후 항공기 보유 대수를 70대 이상으로 늘려 동북아를 대표하는 글로벌 LCC로 성장한다는 계획입니다.통합 본사의 부산 유치로 항공 전문인력의 지역 정착과 양질의 일자리 창출은 물론, 항공 서비스와 정비, 관광 등 연관 산업의 동반 성장도 기대됩니다.부산시는 통합 LCC의 경영 자율성과 독립적인 의사결정을 존중하면서 안정적인 지역 정착과 성장을 위해 행정·재정적 지원에 나설 방침입니다.또 통합 LCC가 부산을 기반으로 남부권 제2의 항공 허브 역할을 할 수 있도록 김해공항 국제노선 확충과 가덕도신공항의 성공적인 개항, 항공산업 생태계 조성 등에도 협력하기로 했습니다.전재수 시장은 "통합 LCC 본사의 부산 확정은 부산이 세계로 뻗어 나가는 길을 만드는 것"이라며 "한진그룹과 부산 경제·산업의 글로벌 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔습니다.(사진=부산시 제공, 연합뉴스)