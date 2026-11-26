▲ 케데헌 호랑이 캐릭터 더피

미국 뉴욕의 대표적인 추수감사절 행사인 메이시스 백화점 퍼레이드에 K-콘텐츠를 대표하는 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)가 함께합니다.현지시간 25일 메이시스 측은 홈페이지를 통해 퍼레이드 출연진에 "이재(EJAE)의 특별 무대가 준비돼 있다"고 공지했습니다.이재는 케데헌 주제곡 '골든'(Golden)으로 세계적인 주목을 받은 싱어송라이터입니다.그가 작사, 작곡, 가창에 참여해 글로벌 히트곡이 된 '골든'은 제68회 그래미어워즈에서 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(시각매체용 최우수 노래) 부문을 수상했습니다.메이시스 백화점 퍼레이드에 매년 참여하는 디즈니에 따르면 올해 퍼레이드에는 케데헌 애니메이션에 등장하는 푸른빛의 호랑이 요괴 '더피'와 까치 '서씨' 모양의 풍선이 등장할 예정입니다.더피와 서씨는 작년 행진 때에도 나타나 인기를 끌었습니다.한편 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)와 AP 통신에 따르면 메이시스는 당초 추수감사절인 26일 열릴 예정이었던 제100회 추수감사절 퍼레이드를 28일로 연기했습니다.추수감사절 당일이 아닌 날에 퍼레이드가 열리는 것은 100년 역사상 처음입니다.뉴욕시와 메이시스, 주관 방송사인 NBC는 성명에서 "극심한 기상 상황으로 참가자와 관람객 모두의 안전을 위해 퍼레이드를 28일로 옮기기로 결정했다"고 밝혔습니다.뉴욕 일대에는 추수감사절 당일 강풍을 동반한 폭풍우가 몰아칠 것으로 예보된 상황입니다.미 국립기상청(NWS)은 26일부터 27일까지 강풍 경보와 해안 침수 경보를 발령했습니다.추수감사절 당일 최대 순간풍속은 시속 93㎞, 지속 풍속은 시속 64㎞에 달할 것으로 예보됐습니다.메이시스는 28일 오전 8시 30분 퍼레이드를 시작할 예정이라고 밝혔습니다.