▲ 마수드 페제시키안 이란 대통령

미국의 대이란 해상 봉쇄와 전쟁 여파로 경제난이 극심해지면서 이란 대통령이 국영 방송에 출연해 재정 고갈을 사실상 시인했습니다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 마수드 페제시키안 이란 대통령이 최근 국영 TV에 출연해 "우리에게는 돈이 없다"고 말했다고 25일(현지시간) 보도했습니다.종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 미국의 전방위 봉쇄로 가중된 경제적 고통을 지도부가 공식 인정한 셈입니다.온건 실용파로 분류되는 페제시키안 대통령은 종종 경제난과 관련한 이같은 '실토'로 조속한 종전 협상을 촉구하곤 합니다.페제시키안 대통령은 지난 20일 TV 연설과 이튿날 공개행사에서도 "우리는 미사일이 날아들고 파괴가 일어나는 전쟁보다 훨씬 어려운 '소리 없는 전쟁'을 치르고 있다"며 "결코 쉽지 않은 경제 전쟁"이라고 토로했습니다.이란 정부 통계에 따르면 식음료 물가 상승률은 전년 동기 대비 110%를 넘어섰습니다.통화 가치도 폭락해 2015년 이란핵합의(JCPOA) 당시 달러당 3만2천 리알 수준이던 리알화 환율은 현재 290만 리알까지 치솟았습니다.미국은 기존 해상 원유 수출 봉쇄에 더해 항공편과 육로 교역까지 차단하며 압박 수위를 높이고 있습니다.이란산 원유 수출 물량의 대부분은 중국으로 향했습니다.재정 압박이 커지면서 이란 정부는 당연시되던 에너지·식량 보조금도 줄였습니다.국영 전력공사 타바니르는 전쟁 중 천연가스전 피해로 연료가 부족해지자 일부 지역에서 하루 최대 2시간씩 순환 단전을 시작했습니다.의회 에너지위원회 대변인은 올겨울 정전 사태가 더욱 악화할 수 있다고 경고했습니다.테헤란 인근 발전소들은 구소련권에서 쓰이던 저질·고오염 연료인 중유를 태워 전력을 생산하고 있으며 당국은 휘발유 공급량을 늘리기 위해 메탄올까지 혼합하고 있다고 WSJ는 전했습니다.식량난도 심각합니다.당국은 전국 31개 주 중 7개 주에서 저가 밀가루와 빵 할당량을 줄였고 산업용 밀가루 공급 가격도 배 이상으로 올렸습니다.이에 서부 잔잔주 등지에서는 제빵업자들의 항의 시위가 벌어졌습니다.테헤란의 한 70대 시민은 주식인 상각빵 한 개를 기존 보조금 가격의 7배인 35센트에 샀다며 "빵 한 덩어리에 이렇게 많은 돈을 낸 건 평생 처음"이라고 WSJ에 말했습니다.현재 이란의 평균 월 연금은 64달러 수준입니다.테헤란 북부 부유층 거주 지역에서도 빵집들이 사료용 밀가루를 섞어 빵 색깔이 검게 변하고 금방 상한다는 불만이 나오고 있습니다.경제난 속에 지난 1월 전국적인 반정부 시위가 발생해 군의 유혈 진압으로 수천 명이 숨진 데 이어 최근에도 퇴직자와 노동계의 시위가 이어지고 있습니다.서부 유전지대 아바단에서는 석유화학단지 노동자 13명이 숨지는 사고가 발생한 뒤 노조가 시위를 벌이며 반체제 구호를 외쳤고 당국은 시위대 최소 12명을 구금했습니다.교사와 퇴직 통신업계 노동자들도 생계비 부족을 호소하며 거리로 나섰습니다.위기가 깊어지면서 이란 체제 내부의 파벌 갈등도 격화하고 있습니다.강경파들은 정부의 보조금 삭감을 강하게 비판하는 한편, 봉쇄 돌파를 위한 호르무즈 해협 봉쇄 강화와 핵무기 개발, 대미 보복 확전을 주장하고 있습니다.이달 초에는 흰 수의를 입은 여성들이 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 본부 앞에서 미국에 충분히 보복하지 않고 있다며 항의 시위를 벌이기도 했습니다.런던의 싱크탱크 보르스앤바자르 재단의 에스판디아르 바트망겔리지 최고경영자(CEO)는 "이란 정부가 근본 원인을 해결하지 못한 채 미봉책만 내놓고 있다"며 "최선은 미국 행정부가 바뀔 때까지 그럭저럭 버텨내는 것뿐일 수 있다"고 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)