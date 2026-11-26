[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원

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● '5당 연대' 띄운 김민석 ~ ● "책임은 집권 여당이" ~ ● '첫 출근' 강금실, 메시지는?



이기헌 / 더불어민주당 의원

"대법원장 더이상 일하면 안 된다는 국민들의 의견 반영한 것"

"대법원장 정치적 편향 있어…헌재 상응하는 판단 내릴 것"

"조희대 탄핵 되더라도 대법원 멈춰서는 것 아냐"

"중국 투자 업무는 많은 로펌이 하는 일…친중·간첩 표현 과도해"



김소희 / 국민의힘 의원

"직무 정지시키면 피해는 국민이 보는 것"

"김민석, 조희대 탄핵 소추 자신감 없는 듯"

"헌재, 탄핵소추 올라오면 바로 판단해 기각 처리해야"

"강금실, 전 세계 해킹 난리 대응할 수 있을지 의문"

"인사청문회서 친중 논란보다 중요한 건 전문성"



손석민 / SBS 논설위원

"김민석 제안, 현실적 필요성 있다는 내부 목소리도"

"친중 관련 사실 관계는 인사청문회에서 밝혀져야"



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