작은 선박 위에 선 남성이 무언가 작업을 마친 듯 손짓을 보냅니다.



잠시 뒤 선박은 아무 일도 없었다는 듯 유유히 현장을 빠져나갑니다.



외항선에 공급하는 면세 해상유를 빼돌리는 현장입니다.



이렇게 빼돌린 기름은 전문적으로 유통을 담당하는, 이른바 '뒷물 업자'에게 넘어갔습니다.



뒷물 업자들은 기름을 현금으로 싼값에 사들인 뒤 다시 석유판매업자들에게 팔았고, 이 과정에서 공급 확인서 등 유통 관련 서류까지 위조했습니다.



이렇게 유통된 해상유는 대형 여객·화물 선사 등 소비업체에 정상 유통 가격보다 저렴하게 판매됐습니다.



지난 2021년 6월부터 올해 5월까지 5년 동안 720여 차례에 걸쳐 불법 유통된 해상유는 약 5천80만 리터.



시가로 474억 원 상당에 이릅니다.



모두 면세유로, 이 과정에서 부가가치세 등 국세 약 56억 원이 포탈된 것으로 경찰은 보고 있습니다.



이들의 범행을 확인한 경찰은 선박 동선 추적 프로그램 등을 활용해 10여 일간 잠복 수사를 벌였습니다.



이어 한국석유관리원과 함께 해상유 공급업체와 관련 선박 등 50여 곳을 압수수색했고, 위조 서류 1천여 점과 시가 12억 5천만 원 상당의 해상유 104만여 리터를 압수했습니다.



또 선박 급유업자와 전문 유통업자, 도·소매 판매업자 등 100명을 석유 및 석유대체연료 사업법 위반 등의 혐의로 검거하고 이 가운데 2명을 구속했습니다.



범죄수익 13억 7000만 원에 대해서도 기소 전 몰수·추징보전 결정을 받았습니다.



경찰은 관련 업체 20곳을 국세청과 한국석유관리원에 통보하고, 주요 항만을 중심으로 해상유 불법 유통에 대한 단속을 강화할 방침입니다.



(취재 : 김수윤, 영상편집 : 박나영, 화면제공 : 부산경찰청, 제작 : 디지털뉴스부)