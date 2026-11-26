▲ 조현 외교부 장관

퇴임이 예정된 이재명 정부 첫 외교 수장 조현 외교부 장관이 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 외교정책에 대한 초당적 지지를 당부했습니다.조 장관은 송석준 외통위원장 요청에 따라 발언권을 얻고 "국민주권정부의 첫 외교장관으로서 우리 외교 발전에 기여할 수 있었던 것을 큰 영광으로 생각한다"고 말했습니다.이어 "그동안 외교통일위원회에서 되도록 자주 보고하고 의견을 청취해 국정에 반영하도록 노력해왔지만, 저의 부족함이 만만치 않았다는 것을 인정할 수밖에 없다"고 돌아보며 "또 결례한 것이 있다면 너그러이 이해해 주시기를 바란다"고 말했습니다.조 장관은 "앞으로도 국제 정세가 어려울 텐데 외통위원님들께서 행정부, 특히 최근에 지속적으로 큰 성과를 내고 있는 우리 정상 외교에 대한 여야 공동의 지지와 지원을 부탁드리겠다"고 강조했습니다.조 장관은 지난해 7월 취임해 약 1년 4개월간 한국 외교를 진두지휘했습니다.그의 후임 후보자로 임웅순 국가안보실 2차장이 지명된 상태입니다.(사진=연합뉴스)