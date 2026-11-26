▲ 부산지방법원

무자본 갭투자로 오피스텔 수백 채를 사들인 뒤 임차인들의 전세보증금과 금융기관 대출금 등 110억 원대를 가로챈 전 부산시 고위공직자가 항소심에서도 중형을 선고받았습니다.부산고법 형사1부(김주호 재판장)는 오늘(26일) 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)과 사문서위조 등 혐의로 기소된 70대 A 씨에 대한 항소심에서 피고인과 검사의 항소를 모두 기각하고 징역 10년을 선고한 원심을 유지했습니다.부산시 산하 공공기관 이사장을 지낸 A 씨는 임대차보증금을 돌려줄 의사나 능력이 없으면서 임차인들로부터 70여억 원을 받아 가로챈 혐의로 기소됐습니다.또 임대차보증금 액수를 실제보다 줄인 계약서를 금융기관에 제출해 담보대출금 47억 8천만 원을 받아낸 혐의를 받았습니다.A 씨는 기존 담보대출과 임대차보증금 반환 채무를 승계하는 방식으로 약 358억 원 상당의 건물을 실제 자금 24억여 원만 들여 매입한 뒤 오피스텔 약 300가구를 임대했습니다.1심에서 유죄로 인정된 전세 사기 피해자는 86명입니다.항소심 재판부는 "피고인이 저지른 범행 경위와 내용, 수단·방법·결과, 피해자 회복 여부 등을 포함한 제반 양형 조건을 종합적으로 검토해 보면 피고인의 죄책과 책임에 상응하는 적정한 형으로 보이고 무겁거나 가벼워 부당하다고 보이지는 않는다"면서 "항소를 기각한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)