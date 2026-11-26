▲ 강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 26일 서울 종로구 국립현대미술관 서울 사무동에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다.

강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 문체부의 최우선 현안으로 한중 FTA 서비스·투자 후속 협상 타결로 인한 한한령(한류 제한령) 해빙 기대감과 그 후속 조치를 꼽았습니다.강 후보자는 오늘(26일) 오후 서울 종로구 국립현대미술관 사무동에 마련된 인사청문회 준비단에 처음 출근하면서 취재진을 만나 "얼마 전 이재명 대통령께서 중국과의 문화 교류에서 굉장히 눈에 띌 만한 진척 성과를 가지고 오셨다"라며 "그 후속 대책이 빨리 마련돼야 한다고 본다"라고 말했습니다.이어 지난 1월 한중 정상회담 당시 '석 자 얼음이 하루아침에 녹지 않는다'는 말을 들었다면서 "이제 석 자 얼음이 녹기 시작했다. 녹기 시작한 해빙기에 민과 관이 합동으로 조직을 만들어서 기회가 다양한 곳에, 그동안 갈증을 느꼈을 다양한 분야와 우리 국민에게 단비를 내려주는 부분을 신경 쓰고 싶다"라고 말했습니다.청와대 수석대변인으로 재직 중이던 강 후보자는 지난 23일 문체부 장관 후보자로 지명됐습니다.강 후보자는 지명 소감으로 "대한민국 어디에 계시든 문화, 예술, 관광 정책을 체감할 수 있도록 그 체감의 온도를 신경 쓰겠다"라며 "어느새 세계가 선망하는 K-콘텐츠와 한국 문화의 다양한 꿈들이 계속 뻗어나가도록 문화산업의 대로를 탄탄히 다져나가겠다"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)