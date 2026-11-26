[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원
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● 판사들 집단행동 '꿈틀'
이기헌 / 더불어민주당 의원
"조희대 개인이 사법부 그 자체는 아냐"
"판사회의 소집 전 결정 내놓고 밀고가는 것 부적절"
"사법부 독립 중요하나 대법원장이 정치 행위"
김소희 / 국민의힘 의원
"사법부의 수장은 사법부 대표하는 상징적 인물"
"삼권분립 상 사법부의 독립성 인정돼야"
손석민 / SBS 논설위원
"법관회의 결과가 사법부 전체 행동으로 이어질 수도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 판사들 집단행동 시작?…'5당 연대' 띄운 김민석
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