[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 배종찬 인사이트케이 연구소장, 김봉신 메타보이스 대표
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● 민심어때
김봉신 / 메타보이스 대표
"민생 파탄 원인은 정치권 당내 혈투"
"조희대 탄핵 추진, 중도 확장력 떨어져"
"조희대 탄핵, 보수 쪽으로 결집하는 경향 있어"
"조희대 탄핵, 중도의 보수화 현상 나타날 수도"
"김민석, 호남에서도 지지받지 못해"
배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"정치권 '집안싸움', 국민 '민생'으로 피 흘려"
"조희대 탄핵, 모름·무응답자 절반 정도 '반대'로 갈 것"
"국정운영 평가 반등 기로…분기점 조희대 탄핵일 것"
"중도·수도권·청년 지지율 회복 안 되면 선거 어려워"
"장외 투쟁, 정부·여당 악재로 호응 얻어"
"한동훈 복당, 국힘 지지층 60~70% 지지 나와야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[민심어때] "조희대 탄핵, 중도의 보수화 현상 나타날 수도…'취임 100일' 김민석 긍정 평가 20%도 안 돼, 충격적"
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