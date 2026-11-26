[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 한지영 키움증권 연구원, 박연미 경제평론가

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● 머니버스



박연미 / 경제평론가

"투자자 입장에서 아쉬운 시장…회복까지 시간 필요"

"국가별 '관세 부과 화력' 차이 인정해야"

"앨리스 황, 정보 유출 사실 땐 젠슨 황 '재사임' 가능성"

"주식, 혹한기라 생각하고 보유해야"

"과잉생산? 트럼프, 그저 관세 전선 확대 원하는 듯"



한지영 / 키움증권 연구원

"반도체 사이클, 높은 이익 레벨 유지 여부가 중요"

"현재 코스피 기준, 한국 '금융 위기' 맞은 것"

"정확한 저점 알 수 없어…1년 정도 예상 악재 다 반영"

"매도보단 보유하는 게 현실적인 접근법"

"'증안펀드' 신규 매수 주체가 발판 마련해 줘야"

"'증안펀드 가동' 본격 신호만 있어도 시장에 긍정적"

"주식시장에서 관세가 투자 결정권에 영향 안 줘"

"공매도는 이해득실로 따져야 할 사안"



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