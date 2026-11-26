오늘(26일) 처음으로 인사청문회 준비 사무실로 출근한 한준호 행정안전부 장관 후보자가 가장 먼저 꺼낸 이야기는 이태원 참사였습니다.



지명 직후 희생자 유가족 어머니와 통화했다며, 후보자 지명 일성을 이렇게 밝혔습니다.



[한준호/행정안전부 장관 후보자 : 다시는 대한민국 사회에서 그런 참사가 벌어지지 않게 최선을 다하고 여기에 대해 책임 있는 모습을 보이도록 하겠다.]



지방행정과 재난안전 분야 경험이 부족하다는 지적에는 앞으로 활동으로 증명해 보이겠다며, 과거 아나운서 시절 경험까지 소개했습니다.



[한준호/행정안전부 장관 후보자 : 언론계 있을 때도 2006년 인도네시아 자카르타 대지진 때도 그곳에서 일주일간 취재 활동을 했었고 2008년 중국의 쓰촨 대지진 등 재난 쪽에 주로 치중한 활동들을 많이 해왔습니다.]



그러면서 국회 의정활동을 하면서 대부분 재난안전 관련된 업무를 했고, 지역구 국회의원의 활동도 행안부 활동과 크게 무관하지 않다고 덧붙였습니다.



수사기관 독립성을 어떻게 보장할 것이냐는 질문에는 12.3 비상계엄을 경험하고 탄생한 정부인만큼 국민 눈높이에 맞춰 활동하겠다고 답했습니다.



장동혁 국민의힘 대표는 한 후보자와 이용철 법무부 장관 후보자 지명을 이재명 대통령에 대한 '탈옥 지원단'이라고 규정하며 즉각 지명을 철회하라고 요구하고 나섰습니다.



국민의힘은 또 논평을 통해 "이재명 대통령의 대선 후보 시절 수행실장을 지낸 경력이 행정 전문성을 대신할 수는 없다"며 "국정 운영은 인턴십이 아니다"라고 맹폭했습니다.



민주당은 "한 후보자가 재선 국회의원으로 국토 교통 인공지능 등 주민 생활과 지역의 미래에 직결된 정책을 다뤄왔다"며 "현장의 목소리를 정책에 담아온 경험을 살려 국민 안전을 챙길 것"이라고 엄호했습니다.



친명계 재선 국회의원인 한 후보자는 윤호중 장관에 이은 이재명 정부의 두 번째 행안부 장관 후보자로 지명 됐습니다.



MBC 아나운서 출신으로 청와대 행정관을 거쳐 2020년 처음으로 국회에 입성했습니다.



2022년 대선 때 이재명 당시 후보의 수행실장을 맡으며 이 대통령과 연을 맺었습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 박선수, 제작 : 디지털뉴스부)