[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원

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● 최고위서 '정면 충돌' ~ ● "결격 사유" 황경성 해임



이기헌 / 더불어민주당 의원

"장동혁, 늪에 빠진 것 같다는 느낌"

"장동혁, 아스팔트 극우 보수 베이스 위에 포지셔닝"

"한동훈, 객관적으로 복당 쉽지 않아 보여"

"국힘 당원 구조 바뀌어…한동훈 당권 도전해도 장동혁 못 이겨"



김소희 / 국민의힘 의원

"'조작' 징계라고 보기에는 무리가 있어"

"계파 싸움을 위한 최고위는 자제해야"

"장동혁, 탈당·창당 발언은 부적절…국힘 연대 필요"

"한동훈, 가처분 신청해서 법적 판단받아 보길"

"윤리위 문제와 한동훈 복당은 분리해서 봐야"



손석민 / SBS 논설위원

"최 교수 결정적 증거 제시할수 있느냐가 관건"

"국힘 의원 16명, 의총 소집 요구서 제출…열릴 가능성 커"



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