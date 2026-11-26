▲ 26일 서울 잠실 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식. 수비상 포수 부문 한화 이글스 허인서가 소감을 밝히고 있다.

공수 겸장 안방마님으로 발돋움한 허인서(23·한화 이글스)가 생애 단 한 번 받을 수 있는 프로야구 신인왕 트로피를 품에 안았습니다.허인서는 오늘(26일) 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식에서 신인상 주인공이 됐습니다.한국야구기자회 회원사와 각 지역 언론사 소속 취재기자의 사전 투표에서 허인서는 유효표 136표 중 92표(득표율 67.6%)를 받아 20표를 얻은 김민준(SSG 랜더스)을 제쳤습니다.허인서는 2010년 양의지(두산 베어스) 이후 16년 만에 탄생한 '포수 신인왕'입니다.1990년 김동수(LG 트윈스), 1999년 홍성흔(두산), 그리고 양의지에 이어 KBO리그 역대 4번째 포수 신인왕으로 이름을 올렸습니다.지난해 안현민(kt wiz)에 이어 2년 연속 타자 신인왕이 배출된 것은 2017년 이정후(당시 넥센 히어로즈)와 2018년 강백호(당시 kt) 이후 8년 만입니다.한화(전신 빙그레 포함) 소속으로는 1987년 이정훈, 2001년 김태균, 2006년 류현진, 2023년 문동주에 이어 5번째 신인왕입니다.2022년 신인 드래프트 2차 2라운드로 한화에 입단해 상무 야구단에서 군 복무를 마친 허인서는 지난해까지 1군 통산 28경기 출전에 그쳤습니다.그러나 올해 130경기에 나서 타율 0.283(407타수 115안타), 20홈런, 79타점, 출루율 0.349, 장타율 0.472(OPS 0.821)를 올리며 주전 자리를 꿰찼습니다.올 시즌 20홈런 이상을 때려낸 포수는 양의지(23홈런)와 허인서 둘뿐입니다.7월 올스타전 최우수선수(MVP)에 뽑힌 데 이어 도루 저지율 32.9%로 ADT캡스 KBO 수비상 포수 부문까지 휩쓴 허인서는 신인왕까지 거머쥐며 화려한 한 해를 완성했습니다.이날 KBO는 투타 부문별 시상도 진행했습니다.구자욱(삼성 라이온즈)은 타율 0.371, 출루율 0.458로 생애 첫 타격왕과 출루율왕 2관왕에 올랐습니다.김도영(KIA 타이거즈)은 45홈런과 장타율 0.647로 2개 부문 트로피를 챙겼습니다.빅터 레이예스(롯데 자이언츠)는 211안타로 자신이 세웠던 KBO리그 단일 시즌 최다 안타 신기록(2024년 202안타)을 2년 만에 갈아치우며 3년 연속 안타왕으로 등극했습니다.샘 힐리어드(kt·139타점)는 타점왕, 최원준(kt·125득점)은 득점왕, 황성빈(롯데·55도루)은 도루왕을 꿰찼습니다.투수 부문에서는 곽빈(두산)이 평균자책점 2.24, 탈삼진 197개로 2관왕에 올랐습니다.고영표(kt)와 임찬규(LG)는 나란히 15승을 거둬 생애 첫 공동 다승왕의 기쁨을 누렸습니다.소형준(kt)은 승률 0.769(10승 3패)로 승률 1위를 차지했고, 김재윤(삼성)은 35세이브로 데뷔 첫 세이브왕에 올랐습니다.아시아 쿼터 선수로 뛰며 25홀드를 수확한 스기모토 고우키(kt·일본프로야구 소프트뱅크 호크스 이적)는 홀드상을 받았습니다.KBO리그 투타 부문별 1위와 심판상 수상자는 트로피와 상금 300만원을 받았고, 퓨처스(2군)리그 투타 부문 1위에게는 상금 100만원이 수여됐습니다.ADT캡스 KBO 수비상을 받은 투수 곽빈(두산), 포수 허인서(한화), 1루수 오스틴 딘(LG), 2루수 정준재(SSG), 3루수 김도영(KIA), 유격수 박성한(SSG), 좌익수 기예르모 에레디아(SSG), 중견수 박해민(LG), 우익수 김성윤(삼성), 올해 신설된 유틸리티 부문 초대 수상자 구본혁(LG)은 트로피와 상금 200만원을 받았습니다.(사진=연합뉴스)