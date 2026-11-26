▲ 대전법원 전경

대전 도심 공원에서 흉기를 휘두르고 출동한 경찰관과 전기톱을 들고 대치한 20대에게 실형이 선고됐습니다.대전지법 형사9단독 최유빈 판사는 공공장소 흉기 소지와 특수공무집행방해, 업무방해, 재물손괴 혐의로 기소된 29살 A 씨에게 징역 1년을 선고했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 8월 10일 밤 11시 20분쯤 자신의 주거지인 대전 서구의 한 다세대주택에 경찰관들이 찾아오자 전기톱을 들고 위협한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.이에 앞서 A 씨는 약 1시간 전 서구의 한 어린이공원에서 양손에 흉기를 들고 허공에 휘두르며 공원 화단을 여러 차례 찌른 것으로 조사됐습니다.공포심을 느낀 시민의 신고를 받고 출동한 경찰이 추적 끝에 주거지를 찾아가자 A 씨는 문을 걸어 잠근 채 1시간 넘게 대치를 이어갔습니다.결국 대전경찰청 경찰특공대가 투입돼 옥상에서 강하용 밧줄을 타고 내려가 창문으로 진입하는 등 작전 끝에 2시간 만에 A 씨를 체포했습니다.체포 당시 A 씨는 업무방해 등 혐의로 부산의 한 경찰서에서 지명수배된 상태였습니다.재판부는 "공공장소에서 흉기를 소지하고 전기톱을 이용해 경찰 공무원의 직무 집행을 방해해 죄질이 좋지 않다"며 "범행 동기와 수단, 범행 후 정황 등을 종합해 형을 정했다"고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)