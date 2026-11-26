▲ 엔비디아

엔비디아가 인공지능(AI) 컴퓨팅 자원에 대한 중국의 접근을 차단하려는 미국 정부의 정책에 따라 주요 제조 파트너사에 동남아시아 4개국으로 향하는 서버 출하를 중단하라고 지시했다고 파이낸셜타임스(FT)가 26일(현지시간) 보도했습니다.사안에 정통한 관계자 3명에 따르면 델, 슈퍼마이크로 등 엔비디아의 칩으로 서버를 조립 생산하는 협력사들은 최근 말레이시아, 싱가포르, 태국, 인도네시아의 고객에게 "엔비디아가 주문 물량의 선적을 허용하지 않고 있다"고 통보했습니다.이들 4개국은 첨단 엔비디아 칩을 직접 구매할 수 없는 중국 AI 개발사들이 미국의 수출 통제를 우회해 칩을 확보하는 거점 역할을 해왔습니다.중국 기업들은 엔비디아 칩이 탑재된 서버로 제공하는 동남아 기업들의 클라우드 컴퓨팅 자원을 임대하는 방식으로 미국의 수출 통제망을 피해왔습니다.엔비디아와 협력사들이 미국의 수출 통제 규정을 준수할 방법을 모색하고 있는 상황에서 이번 출하 중단이 일시적일지 아니면 길어질지 불분명하다고 이 관계자들은 전했습니다.FT는 엔비디아의 지난해 싱가포르 법인을 통한 매출(타이완과 중국에서 발생한 일부 매출 포함)이 전년 대비 72% 급증한 1천40억 달러(약 145조 원)에 달한 점을 들어 "이들 지역은 엔비디아 입장에서도 수익성이 좋은 곳"이라고 지적했습니다.미 상무부는 지난주 이러한 편법을 막기 위해 새로운 규제안을 발표했습니다.클라우드 서비스 제공업체들이 최종 사용자 가운데 제재 대상 기관이 포함돼 있지 않다는 사실을 입증해 90일 이내에 별도 허가를 받도록 하는 내용이 핵심입니다.중국의 주요 AI 연구소들은 막대한 연산이 필요한 주력 모델의 초기 학습 단계에서 여전히 엔비디아 칩에 크게 의존하고 있습니다.FT는 "중국 빅테크 기업들의 수요는 동남아 데이터센터 붐을 이끌어왔는데 이번 미국의 추가 규제로 투자금 상당수가 회수될 수도 있다"고 현지 분위기를 전했습니다.싱가포르 기반의 클라우드 기업 아올라니는 임대 계약을 통해 틱톡의 모회사인 중국 바이트댄스에 첨단 AI 컴퓨팅 파워를 공급하기로 했으나 이번 출하 중단으로 자금을 대기로 한 일부 은행들이 약 5억 달러(7천억 원) 규모의 대출 집행을 중단했으며 바이트댄스 또한 계약을 파기할 가능성이 제기되고 있습니다.