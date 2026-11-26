▲ 박윤규 정보통신산업진흥원(NIPA) 원장이 26일 서울 강남구 라움아트센터에서 열린 'NIPA 동반성장(Scale Up Together) 2026' 기자간담회에서 발언하고 있다.

엔비디아 사태에도 GPU 확보 예정대로…내년 활용 여건 개선

독자 AI 모델 평가 개선…"내년 피지컬 AI 제조 현장 적용"

정부가 다음 달 공개하는 대국민 인공지능(AI) 서비스 '모두의 AI'를 국민의 AI 활용을 지원하는 동시에 국내 AI 기업들의 성장을 뒷받침하는 산업 플랫폼으로 발전시키겠다는 구상을 밝혔습니다.최근 '피클' 등 이용자를 대신해 실제 업무를 수행하는 AI 에이전트 서비스의 확산으로 각종 부작용에 대한 우려가 커지는 가운데, 서비스의 안전성을 확보하기 위한 장치를 강화하는 방안도 추진하겠다는 입장입니다.박윤규 정보통신산업진흥원(NIPA) 원장은 오늘(26일) 서울 강남구 라움아트센터에서 열린 'NIPA 동반성장(Scale Up Together) 2026' 기자간담회에서 모두의 AI에 대해 "국민들의 AI 활용 플랫폼인 동시에 우리 AI 기업들이 참여하고 연결돼 발전할 수 있는 플랫폼으로 기능하면 좋겠다"고 말했습니다.문장원 NIPA AI활용본부장은 "올해는 챗봇 중심으로 서비스를 제공하고, 내년에는 KTX 예매와 공공 혜택 알림 등 특화 AI 에이전트 서비스를 추가하는 방향으로 사업을 기획하고 있다"고 설명했습니다.NIPA가 추진 중인 민생 분야 공공 AI 전환(AX) 사업도 연계할 계획입니다.모두의 AI가 이처럼 단순히 이용자의 질문에 답하는 서비스를 넘어 일상생활에 필요한 업무까지 대신 처리하는 쪽으로 방향을 잡으면서, 개인정보 보호와 보안 등 위험 관리의 중요성도 커졌다는 지적이 나옵니다.이에 박 원장은 "모두의 AI 초기 기획 단계에서는 이 같은 문제에 대한 고려 수준이 높지 않았다"면서도 이후 "개인정보 보호와 서비스 부작용에 대한 지적이 잇따른 만큼 각 플랫폼에서 강화된 조치를 내놓을 것으로 기대한다"고 언급했습니다.문 본부장도 "사업에 참여하는 3개 컨소시엄과 개인정보 보호 및 보안 대책, AI의 부적절한 행동을 제한하는 가드레일(안전장치) 등 위험 관리 방안을 협의하고 있다"고 덧붙였습니다.박 원장은 최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임·복귀 사태와 관련해 "NIPA가 담당하는 사업에 차질이 빚어질 가능성을 점검했으며 올해와 내년도 예산으로 추진하는 사업은 예정대로 진행될 것이라는 답변을 받았다"고 밝혔습니다.황 CEO의 복귀 여부와 관계없이 엔비디아의 사업은 정상적으로 진행될 것으로 판단했다면서도 "주식시장 상황을 보면 여러 가지 아직도 불안한 요소들이 있기 때문에 좀 더 면밀하게 지켜봐야 할 것 같다"고 부연했습니다.그러면서도 국내 AI 인프라 확보 상황에 대해 "정부가 구매한 그래픽처리장치(GPU)가 실제 활용 단계에 들어서면서 GPU 부족 문제가 일정 부분 완화됐다"고 평가했습니다.정부는 2028년 국가 AI컴퓨팅센터 완공에 앞서 내년부터 삼성SDS가 참여하는 특수목적법인(SPC)을 통해 GPU를 공급하는 방안도 추진하고 있습니다.박 원장은 "올해 정부가 구매한 엔비디아 B200 기준 1만9천장 규모의 GPU도 순차적으로 도입되고 있다"며 "내년에는 국내 AI 산업의 GPU 활용 여건이 훨씬 좋아질 것"으로 전망했습니다.내년 초로 예정된 독자 AI 파운데이션 모델(독파모) 사업의 3차 평가 계획은 "기존 평가의 큰 틀을 유지하되, 전문가 평가를 한층 심층적으로 진행하고 사용자 평가의 공정성을 높이는 방향으로 평가 체계를 개선할 방침"이라고 밝혔습니다.이와 관련해 문 본부장은 "사용자들이 독립적으로 평가할 수 있는 체계를 마련하기 위해 참여 기업들과 협의해 왔다"며 평가 항목별 배점이 변경될 가능성도 열어뒀습니다.전북과 경남에서 추진 중인 피지컬 AI 사업은 올해 제조 현장의 데이터 수집과 시스템 설계에 주력한 데 이어, 내년부터 일부 제조 공정에 AI 모델을 실제 적용하는 단계에 들어갈 전망입니다.정수진 NIPA 지역AX본부장은 "내년부터 중소 제조기업들도 사업에 참여해 현장 데이터를 제공하고 사업 추진 방향을 함께 논의할 수 있도록 할 계획"이라고 설명했습니다.또한, 박 원장은 "국내 AI 활용이 보편화하고 있지만 아직 부가가치 창출보다는 기존 업무를 보조하는 데 주로 쓰이고 있다"며 내년도 핵심 키워드로 'AI 네이티브'를 제시했습니다.이어 "단순히 기존 업무에 AI를 도입하는 수준을 넘어, 업무 방식과 산업 구조를 혁신하고 글로벌 시장에서도 실질적인 성과를 거둬 일정 수준의 시장 점유율을 확보하는 것이 내년도 주요 과제"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)