▲ 26일 한국부동산원이 공개한 11월 넷째 주(11월 23일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.01% 상승했다. 사진은 이날 한강에서 바라본 서울 송파구 아파트 단지 모습.

서울 아파트 매매가격 상승 폭이 6주째 둔화 흐름을 이어온 가운데 보합권에 근접한 것으로 나타났습니다.강남권은 하락 폭을 키웠고 한강벨트권에서도 하락 전환한 곳이 늘어 내림세가 더 확산할지에 관심이 집중됩니다.한국부동산원이 오늘(26일) 공개한 11월 넷째 주(11월 23일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 지난주 대비 0.01% 상승했습니다.전주의 상승폭(0.03%)과 비교하면 0.02%포인트(p) 낮아졌습니다.상승 폭은 10월 셋째 주(0.13%)부터 6주째 둔화한 가운데 보합권에 초근접한 모양새입니다.강남3구(서초·강남·송파)와 강동구가 포함된 동남권은 전주보다 0.32% 떨어지며 하락 폭을 키웠습니다.송파(-0.50%), 강남(-0.34%), 강동(-0.03%)은 전주 대비 내림 폭을 확대했습니다.서초(-0.31→-0.30%)는 내림 폭을 다소 좁혔습니다.강남구는 대치·압구정 대단지 위주로, 서초구는 반포·잠원을 중심으로 하락한 것으로 나타났습니다.한강벨트권에서는 광진과 영등포가 각각 0.01% 내리며 하락 전환했습니다.성동(-0.01%)은 3주째, 용산(-0.03%)과 동작(-0.01%)은 2주째 내림세를 이어갔습니다.강북권(14개구)은 성북(0.33%), 노원(0.27%), 서대문(0.25%)을 포함해 전체적으로 0.15% 상승했습니다.서울 전체적으로 정주 여건이 괜찮은 대단지, 역세권 중심의 상승이 나타난 가운데 일부 지역에서는 하락 계약이 체결되는 등 지역별 상승·하락이 혼재됐다고 부동산원은 설명했습니다.시장에서는 강남3구 중심의 하락세와 기준금리 인상 여파 등으로 서울 아파트 가격이 하락 반전할 가능성도 있다고 내다봤습니다.남혁우 우리은행 부동산 연구원은 "서울 아파트 시가총액 중 상당 부분을 차지하는 강남3구와 한강 벨트의 가격 조정 현상이 지속될 개연성이 크고 기준금리 인상은 매수심리 위축에 영향을 줄 수밖에 없다"면서 "서울은 현재 보합 상태를 유지하거나 추가적으로 하락 반전할 가능성도 존재한다"고 분석했습니다.한국은행 금융통화위원회는 이날 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%p 인상했습니다.수도권 아파트 가격은 경기(0.17%), 인천(0.02%)를 포함해 전주 대비 0.10% 올랐습니다.지방은 충북(0.05%), 인천(0.02%), 대전(0.02%) 등이 오른 반면 제주(-0.06%), 경북·충남·부산(각 -0.02%)이 하락하며 전체적으로 보합(0.00%)을 나타냈습니다.전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.05% 상승했습니다.아파트 전셋값은 서울(0.14%)을 포함한 수도권(0.14%) 모두 지난주와 같은 상승 폭을 유지했습니다.서울에서는 노원(0.40%), 금천(0.29%), 성북(0.27%), 도봉(0.20%)의 상승 폭이 상대적으로 컸습니다.전주 대비 전셋값이 하락 전환한 곳은 서초(0.01→-0.02%)가 유일했습니다.서울은 임차 수요가 있는 역세권과 대단지를 중심으로 상승 계약이 체결되고 일부 단지에서는 하향 조정된 거래가 발생했다고 부동산원은 진단했습니다.시도별로는 충남(0.07%), 부산·대구·충북(각 0.05%)이 상승하고 경북과 강원은 보합(0.00%), 제주(-0.04%) 등은 하락해 전국적으로는 0.09% 올랐습니다.(사진=연합뉴스)