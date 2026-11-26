▲ 한병도 국회운영위원장이 26일 국회에서 전체회의를 진행하고 있다.

국회 운영위원회는 오늘(26일) 전체회의를 열고 국회 보좌직원 초과근무수당 예산을 증액하는 내용 등이 담긴 내년도 소관 예산안을 의결했습니다.다만 대통령비서실과 국가안보실 소관 예산안은 여야 간 이견으로 의결이 보류됐습니다.운영위는 오늘 내년도 국회와 국가인권위원회, 대통령경호처 등 소관 기관의 예산안을 상정해 총 418억 6천940만 원을 순증한 수정안을 처리했습니다.국회의 경우 국회의원 보좌 직원의 초과근무수당 현실화와 호봉 상향을 위해 58억 1천600만 원을 증액하고 국회 재해복구센터 구축 사업비 79억 7천100만 원 등을 더해 총 364억 4천340만 원을 증액하기로 했습니다.12·3 비상계엄 2주년을 기념하기 위해 국회에서 열리는 '국민 주권의 날' 행사비 예산은 5억 원에서 4억 5천만 원으로 감액됐습니다.국민의힘은 행사 계획의 구체성 미검증 등을 사유로 전액 감액을 주장했지만 소위 심사를 거쳐 5천만 원 감액에 그쳤습니다.인권위는 북한 인권 실태조사를 위해 8천200만 원을 증액하고 이주·노인·아동 인권 실태조사를 위해 1억 2천300만 원을 반영해 총 5억 9천400만 원이 추가됐습니다.대통령경호처 소관 예산안은 청와대 신규 통신 보안시스템 구축 등에 42억 원을 증액하는 등 총 48억 3천200만 원을 증액하기로 했습니다.다만 운영위는 대통령비서실과 국가안보실 소관 예산안에 대해서는 여야 간 이견이 좁혀지지 않아 심사를 보류하기로 했습니다.이에 따라 해당 예산안은 정부안 그대로 예결특위로 넘어가게 됐습니다.이와 관련해 국민의힘 윤용근 의원은 청와대 '청년 펠로우십' 사업을 두고 "청년들을 팔아서 대통령실을 홍보하겠다는 것"이라며 "이 예산만큼은 반드시 감액하자고 제안했지만 (민주당에서) 거부했다"고 비판했습니다.또 "청와대에서 일반 행정관들에 대해 월 초과근무 시간을 100시간까지 인정해서 초과근무수당을 주겠다고 예산을 편성했다"며 "대한민국에서 이런 기관이 어디 있느냐"며 감액을 주장했습니다.이에 민주당 김한규 의원은 "예결소위에서 양당이 합의해서 처리했으니 원안대로 처리해야 한다"고 맞섰습니다.(사진=연합뉴스)