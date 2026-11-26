강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 오늘(26일) 오후 3시쯤, 서울 종로구 국립현대미술관에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하며 지명 소감을 밝혔습니다. 강 후보자는 영화·문학평론가 출신의 문화예술 전문가입니다. 아울러, 지난해 6월 4일 이재명 대통령의 임기 첫 날 청와대 대변인으로 임명돼 새 정부의 얼굴이자, 대통령의 입 역할을 맡아왔습니다. 대통령과 청와대 메시지를 안정적으로 관리함으로써 새 정부가 성공적으로 궤도에 안착하는 데 적잖은 역할을 해왔다는 평가를 받아왔습니다. 강 후보자는 "대한민국 어디에 있는 문화정책을 체감할 수 있게 하겠다"는 포부도 오늘 밝혔습니다. 강 후보자의 메시지 전문과 질의 응답 등 자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.



(구성: 손형안 / 영상편집: 이유진 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)