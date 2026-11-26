▲ 한돈자조금관리위원회

한돈자조금관리위원회가 겨울철 김장 나눔 행사에 참여해 취약계층 지원과 지역 농가 상생에 나섰습니다.한돈자조금은 어제(25일) 서울 노원구 중계문화공원에서 열린 '2026 희망나눔 김장행사'에서 수육용 한돈과 보성산 파김치를 지원했다고 밝혔습니다.노원교육복지재단과 사랑의열매가 공동 주최한 이날 행사에는 이기홍 한돈자조금 위원장과 조해영 노원교육복지재단 이사장, 문금주 국회의원, 개그맨 정종철, 자원봉사자 등 200여 명이 참석했습니다.현장에서 마련된 김장김치 12톤과 파김치 1.2톤은 노원구 내 취약계층 1,200가구에 전달될 예정입니다.한돈자조금은 최근 쪽파 가격 하락으로 어려움을 겪는 보성 농가를 돕고 소비를 촉진하기 위해 보성산 파김치를 후원했다고 설명했습니다.한편 한돈자조금은 지난 2022년부터 사회복지시설과 비영리단체의 김장 행사에 수육용 한돈을 지원해 왔으며, 올해는 전국 400여 개 기관·단체에 모두 5.5톤을 지원하고 있습니다(사진=한돈자조금관리위원회 홈페이지 캡처)