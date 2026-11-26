▲ 르브론 제임스

한 달 뒤면 만 42세가 되는 '킹' 르브론 제임스(필라델피아)가 미국프로농구(NBA) 최고령 트리플더블 기록을 또 한 번 갈아치우며 팀을 승리로 이끌었습니다.제임스는 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 엑스피니티 모바일 아레나에서 열린 마이애미 히트와의 2026 NBA컵 경기에서 올 시즌 개인 최다인 25득점에 12어시스트 10리바운드를 곁들이며 맹활약했습니다.올 시즌 제임스의 첫 번째이자 정규리그 통산 126번째 트리플더블입니다.41세 330일의 나이로 이 기록을 세운 제임스는 지난 3월 자신이 작성한 NBA 최고령 트리플더블 기록을 240일 더 늘렸습니다.로스앤젤레스(LA) 레이커스 소속이던 지난 2월 41세 44일에 트리플더블을 달성해 2003년 칼 말론(40세 127일)의 종전 기록을 23년 만에 깬 제임스는 올해에만 세 차례 자신의 기록을 경신했습니다.NBA에서 41세 이상의 나이로 트리플더블을 기록한 선수는 제임스가 유일합니다.제임스는 이날 2쿼터에만 3점슛 3개를 포함해 홀로 14점을 몰아치며 경기 흐름을 완전히 뒤집었습니다.제임스의 맹활약과 팀 내 최다 30득점을 올린 타이리스 맥시의 지원에 힘입어 필라델피아는 마이애미를 111대 104로 거뜬하게 물리쳤습니다.조엘 엠비드가 질병으로 결장한 데다, 제일런 브라운마저 왼쪽 햄스트링 통증으로 경기 절반만 뛰고 코트를 떠나는 악재를 딛고 거둔 값진 승리입니다.이로써 필라델피아는 시즌 전적 15승 4패를 기록했고, 파죽의 7연승을 달리던 마이애미(10승 7패)의 상승세에 제동을 걸었습니다.제임스는 경기 후 "한 달 뒤면 42살이 된다. 몸 상태를 끌어올리는 데 시간이 조금 더 걸릴 뿐"이라며 "내가 쏟은 노력을 알기에 스스로를 의심하는 일은 결코 없다"고 강조했습니다.이어 "재능 넘치는 이 팀에서 매일 밤 경기를 지배하는 것이 내 역할이라고는 생각하지 않는다"면서 "하지만 팀이 가끔 필요로 한다면 언제든 영웅 망토의 먼지를 털어내고 나설 수 있다"고 자신감을 드러냈습니다.이 말을 들은 맥시는 "그럼 망토 먼지 좀 털어내라"고 외치며 웃은 뒤 "제임스는 언제 슛을 쏘고 언제 패스해야 할지 정확히 안다. 베테랑이지만 우리가 기대하는 바가 크고, 그는 늘 그 기대에 부응한다"고 치켜세웠습니다.(사진=AP, 연합뉴스)