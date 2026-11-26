▲ 청주지방법원

충북 진천의 한 가정집에 침입해 일가족을 삼단봉으로 폭행하고 결박한 3인조 강도가 항소심에서 감형받았습니다.대전고법 청주재판부 형사1부는 오늘(26일) 강도상해 혐의로 구속기소된 A 씨 등 3명에게 징역 7∼10년을 선고한 원심을 파기하고 징역 5∼8년을 선고했습니다.재판부는 "범행을 사전에 치밀하게 계획하고 피해자에게 상해를 가해 죄질이 좋지 않다"면서도 "피해자들이 입은 상해 정도가 일상생활에 크게 지장 있어 보이지 않는 점, 수사기관에서 범행을 모두 인정하고 정보를 제공해서 범행을 함께 준비했던 공범 검거에 기여한 점 등을 종합해 형을 정했다"고 밝혔습니다.A 씨 등은 지난 3월 9일 오전 9시 45분쯤 진천군의 한 단독주택에 들어가 80대 노인과 그의 손자 등 일가족 4명을 삼단봉으로 폭행하고 케이블 타이로 손발을 묶은 뒤 금고 비밀번호를 요구한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.이들은 당시 일가족 중 한 명이 창문을 통해 달아나자 강도 행각을 포기하고 도주했다가 나흘 만에 모두 검거됐습니다.조사 결과 A 씨 일당은 또 다른 공범 B 씨 등 2명으로부터 해당 가정집에 거액의 현금이 보관돼 있다는 얘기를 듣고 범행을 계획했으며, 범행 전 B 씨 등과 함께 사전답사까지 한 것으로 드러났습니다.A 씨 일당과 별개로 재판을 받은 공범 B 씨 등 2명은 각각 징역 2년, 징역 1년 2개월을 선고받고 항소했습니다.(사진=연합뉴스)