▲ 화웨이

중국 통신장비 기업 화웨이가 삼성전자와 SK하이닉스 제품에 도전할 만한 새 고대역폭 메모리(HBM) 칩을 개발해 세부 정보를 공개할 준비를 하고 있다고 블룸버그 통신이 26일 보도했습니다.보도에 따르면 화웨이 연구진은 한국의 경쟁사들이 현재 양산 중인 제품보다 데이터 핀 밀도를 두 배로 높인 새 HBM을 개발했으며, 이는 화웨이가 내년 2월 미국 샌프란시스코에서 열리는 관련 학회에서 발표할 연구 논문 제목을 통해 확인됐습니다.이론적으로 이런 설계는 훨씬 넓은 메모리 대역폭으로 이어져, 갈수록 커지는 AI 모델의 연산 부담을 감당할 수 있도록 프로세서에 많은 양의 데이터를 공급할 수 있게 됩니다.화웨이가 이 기술을 어느 정도까지 구현했는지는 확실치 않습니다.기업들은 흔히 기술적 한계를 돌파하기 위해 아이디어를 공유하고 연구를 촉진하려는 목적으로 이론적인 칩 설계를 발표하곤 합니다.하지만 이번 발표는 화웨이가 한국의 삼성전자와 SK하이닉스, 미국의 마이크론 테크놀로지가 장악하고 있는 가장 수익성 높은 AI 하드웨어 분야에 본격적으로 뛰어들 방법을 모색하고 있음을 시사한다고 블룸버그는 평가했습니다.화웨이는 이미 올해 '로직 폴딩'이라는 기술을 사용해 스마트폰용 칩을 생산하기 시작했으며, 2031년까지 1.4나노미터(nm) 공정 수준의 성능을 갖춘 반도체를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다.화웨이 측은 이번 논문과 관련한 질의에 즉각적인 답변을 내놓지 않았습니다.만약 화웨이가 이 칩을 양산하게 된다면 기존에 확보해 둔 외국산 HBM 재고가 바닥을 보이는 시점에서 중국의 반도체 자립을 가로막던 주요 병목 현상을 크게 완화할 수 있게 됩니다.미국 정부가 엔비디아의 최첨단 반도체에 대한 중국 수출을 제한한 이후 화웨이의 '어센드(Ascend)' AI 칩은 중국 내에서 가장 널리 사용되는 자체 개발 AI 가속기가 되었습니다.화웨이는 2029년까지 매년 최소 1개 이상의 새 칩을 출시할 계획입니다.