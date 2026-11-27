○ [뉴스토리] 마라톤 열풍의 역습…'달리다 쓰러지고, 도로는 마비되고' (2026.11.21 방송)



사실 마라톤 열풍은 우리나라만의 현상이 아니다. 독일과 미국, 일본 등 해외에서도 마라톤은 큰 인기를 끌고 있으며, 오래전부터 세계적인 대회들이 열리고 있다. 베를린과 시카고, 보스턴 마라톤 등 국내외 유명 대회에 참가해 온 러너 서주호 씨는 해외에서는 참가자뿐 아니라 시민들도 함께 마라톤을 즐기고 응원하는 분위기가 인상적이었다고 했다. 베를린에 거주하며 올해 베를린 마라톤에도 참가한 유상민 씨 역시 마라톤이 참가자들만의 행사가 아닌 도시 전체가 함께 즐기는 축제로 자리 잡았다고 전했다. 독일에서는 철저한 사전 조율을 통해 시민들의 불편을 최소화하고 있기 때문이라는 것이다.



(취재 : 노유진, 구성 : 이세영, 영상PD : 안민신, 제작 : 디지털뉴스부)