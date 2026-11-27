○ [뉴스토리] 마라톤 열풍의 역습…'달리다 쓰러지고, 도로는 마비되고' (2026.11.21 방송)



마라톤 대회가 늘면서 일반 시민들의 불만도 커지고 있다. 거의 매주 주말 도심 곳곳에서 대회가 열리면서 도로가 통제되고, 시내버스가 우회하는 등 시민들의 일상에도 큰 불편을 끼치고 있기 때문이다. 문제는 대회가 급증하는 상황에서도 이를 조율하거나 제한할 제도적 장치가 마땅히 없다는 점이다. 지난 10월 국민체육진흥법이 개정되면서 내년 4월부터는 1천 명 이상이 참가하는 체육행사의 경우 안전 관리 계획을 지자체에 사전 통보하도록 했다. 하지만 이번 개정은 안전 관리 강화에 방점을 둔 조치인 만큼, 우후죽순 늘어나는 대회 개최 자체를 제한하기에는 한계가 있다는 지적이다.



(취재 : 노유진, 구성 : 이세영, 영상PD : 안민신, 제작 : 디지털뉴스부)