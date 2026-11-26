○ [뉴스토리] 마라톤 열풍의 역습…'달리다 쓰러지고, 도로는 마비되고' (2026.11.21 방송)



올해 연말까지 예정된 마라톤 대회는 600여 개로, 지난 5년 사이 두 배 이상 늘었다. 마라톤 열풍을 타고 대회는 빠르게 늘고 있지만, 안전 관리와 현장 운영은 그 속도를 따라가지 못하고 있다는 우려가 나오고 있다. 실제로 지난 11월 첫째 주 일요일 하루에만 전국에서 9개, 서울에서만 3개의 마라톤 대회가 동시에 열렸다. 취재진은 그중 한 대회 현장을 찾았다. 오전 7시 30분으로 예정됐던 출발은 한참이나 지연됐고, 대회 현장에서는 외발자전거를 탄 사람들이 갑자기 러너들 사이를 가로지르며 참가자들과 뒤엉키는 아찔한 상황도 여러 차례 포착됐다.



(취재 : 노유진, 구성 : 이세영, 영상PD : 안민신, 제작 : 디지털뉴스부)